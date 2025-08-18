Neymar se abre en canal y rompe a llorar tras sufrir la peor derrota de su carrera: "Estoy avergonzado"

Neymar se derrumbó en el terreno de juego sufrir tras la peor derrota de su carrera, una noche que dejó al Santos y a la afición en estado de shock y dejó dudas sobre el rumbo del equipo brasileño

El delantero, de 33 años, regresó a su club de infancia y trata de recuperar sensaciones tras 18 meses complicados en Al-Hilal, un periodo marcado por lesiones que limitaron su continuidad y condicionaron su forma.

En lo individual ha sumado seis goles y tres asistencias en 19 partidos, pero el equipo ocupa el decimoquinto puesto en la clasificación y apenas acumula dos puntos sobre la zona de descenso, una presión que crece con cada tropiezo.

Este domingo se produjo la debacle definitivo: derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, un resultado en el que destacó Philippe Coutinho, autor de dos goles que desataron la goleada.

Al final, la imagen más comentada fue la del atacante roto en el césped; fue consolado por un miembro del cuerpo técnico y, camino al túnel, se secó las lágrimas con su camiseta. "Estoy avergonzado", dijo entre sollozos.

Ante la prensa fue contundente: "Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida".

Y continuó: "Las lágrimas eran de ira, de todo. Lamentablemente, no puedo ayudar en todo. En fin, fue una mierda total, esa es la realidad". Unas declaraciones que subrayan la rabia de un jugador que no pudo soportar la presión en un momento tan difícil.

La reacción del Santos ha sido inmediata. El club destituyó tras el partido al entrenador Cleber Xavier, decisión que busca frenar la caída y enviar un mensaje de cambio en lo táctico y lo anímico.

En el marcador también se vieron goles de Lucas Piton, Rayan, David y Tchê Tchê, además de los dos de Coutinho; cinco de los tantos llegaron en los primeros minutos del segundo tiempo y varios fueron golazos.

La goleada entra en los anales del club: fue la mayor que el Vasco le propinó al Santos en 98 años y la peor paliza recibida en casa en un partido del Campeonato Brasileño, un registro que aumentó la vergüenza.

Muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

La imagen del técnico del Vasco de Gama, Fernando Diniz, abrazando al delantero desconsolado, y la salida o la espalda de buena parte del público antes del final, resumieron una noche de desolación en el estadio.

Neymar, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña con el objetivo de estar en el Mundial de 2026, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.