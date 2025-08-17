Fran Garagarza, el artífice de la remodelación del Espanyol: el hombre milagro que ha evitado la ruina económica del club

El 18 de febrero, LaLiga hizo público el margen salarial que tenían los equipos de Primera y Segunda División. Este límite se utiliza para supervisar qué cantidad puede gastar un club entre precio de traspaso y salario en cada mercado o si los propietarios inyectan dinero de forma descontrolada.

Con solo 7.812 euros, resulta una utopía que el RCD Espanyol esté siendo el gran animador del mercado de fichajes en España. Hasta 12 incorporaciones ha realizado una entidad perica que ya tenía el grueso de la actual plantilla cerrada antes de empezar la pretemporada.

Las cuentas del Espanyol están saneadas, el club cumple con el Fair-Play financiero y está dentro de la regla 1:1 de LaLiga. Excepto para Fran Garagarza, resulta inverosímil llevar a cabo un cambio tan drástico en la situación financiera de cualquier entidad deportiva con el agujero económico que tenía este club antes de su llegada.

A pesar de que lo suyo no eran los despachos, sino los terrenos de juego, el director deportivo del conjunto perico ha logrado desenvolverse como pez en el agua en uno de los cargos más complicados en lo que respecta a la estructura de un club.

En su trayectoria, Fran ha demostrado ser una persona muy cualificada para afrontar situaciones límites. Sabe lo que es tener un proyecto de crecimiento bajo la figura de un director deportivo 'anómalo'. Normalmente cuando éstos llegan a un club empiezan a trabajar con un presupuesto, sin embargo, él ha hecho milagros desde la nada.

Los siete años consecutivos que estuvo la SD Eibar en Primera no son casualidad: Fran diseñó una plantilla a imagen y semejanza de lo que quería Mendilibar; en Inglaterra dejó su sello en los Wolves tras lograr la permanencia en la 22-23 con Julen Lopetegui al mando; y en el Espanyol ha cambiado por completo la política de un club acostumbrado a malvender antes de su llegada.

"No hay dinero para fichajes"

EL ESPAÑOL ha podido conocer cómo se ha llevado a cabo la reconstrucción económica de un club histórico que no atraviesa su mejor momento a tenor de los resultados del último lustro.

Las operaciones que se hicieron no resultaron fructíferas. El club apostó muy fuerte por una serie de jugadores por los que se invirtieron una importante cantidad económica -tanto en el fichaje como en el sueldo- y el rendimiento provocó una venta que, a la larga, abocaba al club a la ruina.

Es el caso de jugadores como Raúl de Tomás -fichado por cerca de 20 kilos, con un rendimiento irregular y vendido por 8 millones más 3 en variables; Matías Vargas -se compró por 10,5 y se vendió por solo 4; y Adrián Embarba -fichado por cerca de 10 millones y vendido por un millón-.

Fran Garagarza junto a Mao Ye. RCD Espanyol

Fran Garagarza llegó al RCD Espanyol en el verano de 2023 con el equipo recién descendido a Segunda, con Joselu traspasado al Real Madrid por 1,5 millones de euros, con una deuda neta de 57 kilos y con una masa salarial de 72.000 euros. El 4 de diciembre de 2024, Joan Fitó, director financiero, expresó "no hay dinero para fichajes" y es que en tres de los cinco mercados de Fran, entre verano e invierno, no tuvo dinero para invertir en fichajes.

Tan solo una ventana de traspasos después, el Espanyol es el equipo que más se ha movido en el mercado en relación a las nuevas incorporaciones y jugadores cedidos (12).

Roberto Fernández celebra un gol marcado la temporada pasada ante el Valladolid. LaLiga

Ademas, el único jugador por el que se ha invertido dinero es Roberto Fernández, de quien el club tiene el 50% de sus servicios ya las limitaciones económica perduran.

No obstante, puede tener al jugador en propiedad depositando 12,5 millones de forma escalonada al Sporting Braga. En materia de traspasos, en apenas dos años, del director deportivo se han ingresado 63 millones.

La venta de Joan García

Joan García ha sido la obra cumbre de Fran Garagarza en su etapa como el Espanyol y no por la venta en sí, sino por lo que se esconde detrás. El proyecto se inició con cedidos y canteranos, aunque el futuro de algunos de estos últimos no pasaba por el primer equipo y el del portero tampoco.

Ante la posible falta de oportunidades, en el deseo del catalán estaba buscar una salida, aunque el nuevo director deportivo lo frenó de inmediato. De hecho, el club también tenía entre sus planes la venta del futbolista.

El de Sellent termina renovando y trabaja en un plan estratégico para consolidarse en el primer equipo. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ya la temporada pasada varios equipos de la Premier llamaron al Espanyol para tratar de hacerse con los servicios del jugador, aunque desde el club se remitieron a su cláusula.

Situación económica del RCD Espanyol. IA

Con los ejemplos expuestos anteriormente, la entidad perica ha sido un club acostumbrado a malvender. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado. De hecho, si un equipo quiere a un jugador importante de la plantilla del Espanyol sabe que se va a topar con un hueso duro de roer: la cláusula o nada.

El Barça lo sufrió de primera mano. Ante el interés en Joan García, el club vecino llevó a los azulgranas a abonar su cláusula de rescisión: 25 millones de euros, siendo la venta más importante en la historia del club.

Un resultado histórico

El motivo no es otro que el pasado de Joan García. El de Sellent fue criado en la cantera del Espanyol; mientras que Borja Iglesias -vendido por 26,6 millones- fue comprado por 10 millones al Zaragoza, convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia del club en aquel momento.

La decisión de mantener una férrea posición en el mercado viene dada por la delicada situación económica del club en su vuelta a Primera, lo que provocó que Fran se quedara sin margen salarial para fichar e inscribir jugadores.

De hecho, la temporada pasada fue el director deportivo con menos inversión en fichajes (0 euros) en las grandes ligas y el que tuvo la mejor clasificación de los recién ascendidos.

Al igual que sucedió en 2017 con los jugadores catalanes, el Espanyol quiere que la mitad de la plantilla del primer equipo esté formada por jugadores canteranos y catalanes. Requisito que propuso Fran y que a día de hoy se está cumpliendo. Ese fue el punto de partida del equipo directivo después de que en los últimos años se haya descuidado la cantera.

No obstante, se ha creado un tercer filial -la Unió Esportiva Vilassar de Mar- para que el juvenil no tenga que enfrentarse a un cambio muy brusco para ir al filial y de ahí subir al primer equipo.

El RCDE Stadium lleno en el partido ante el Oviedo en la final del playoff. RCD Espanyol

A día de hoy, el Espanyol goza de cierta estabilidad tanto en lo deportivo como en lo económico, sin embargo todavía hay mucho por hacer. Los dos descensos a Segunda División han hecho mella no solo en el club, sino también en la ciudad.

El Barça ha ganado adeptos aprovechándose de la mala situación en la que se ha encontrado su rival, es por ello que otro de los objetivos pasa por recuperar el sentimiento de identidad perdido: que la gente se sienta identificada con el club, que los equipos de las provincias cercanas se identifiquen con el Espanyol.

Los valores del club

Garagarza, muy proactivo en los cursos de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha explicado este año cuál es el modelo que imparte el RCD Espanyol.

El patrón que lleva a cabo el club se basa en la modernización. Y es que la entidad perica cuenta con un departamento de Big Data y son pioneros en La Liga en emplear gafas en realidad aumentada para los entrenamientos, sobre todo para las recuperaciones.

🤝 Acuerdo entre el RCD Espanyol y @Olocip_Lab para potenciar la transformación tecnológica y digital del Área Corporativa del Club.



📉 Esta alianza tiene como objetivo la centralización y el análisis de datos, así como implementar sistemas de IA en el ámbito comercial. #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 1, 2024

Además del uso de cámaras hiperbáricas y de hipoxia también para la recuperación. El club también cuenta con un departamento de mejora individual, es decir, un jugador del primer equipo se va a entrenar con los delanteros del filial y con los delanteros del juvenil. El objetivo es que el delantero del juvenil o del filial cuando suban al primer equipo ya tengan algunos automatismos claros.

También se trabaja con el proyecto 'Los Valores de la 21' que fomenta la igualdad entre todos los niños de la cantera del club. Todos llevan botas en las que no hay colores y tampoco marcas.

Nadie está por encima del otro y el respeto hacia el compañero y el rival siempre debe prevalecer. Es el reflejo de lo que se espera de los canteranos que lleguen al primer equipo en un futuro.

Con la llegada de una nueva propiedad, Velocity Sport Limited -con el empresario Alan Pace a la cabeza, el Espanyol afronta una de las temporadas más importantes de la última década, la de la consolidación para mirar a objetivos acorde a su historia.

El trabajo desde los despachos ha sido impecable, ahora queda trasladar al terreno de juego la remodelación del club.