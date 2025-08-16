Flick, sobre la polémica en el gol de Ferran: "Yo siempre le digo a los jugadores que jueguen hasta que el árbitro pare el juego"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que sus jugadores tienen la instrucción de "seguir jugando" mientras el árbitro no pare el juego en jugadas como la que precedió el segundo gol del Barça en su estreno liguero ante el RCD Mallorca.

Las gradas de Son Moix estallaron contra Munuera Montero al entender que el colegiado debió detener el juego después de que Raíllo, defensa del Mallorca, cayese desplomado al suelo tras un pelotazo en la cabeza.

Entre el desconcierto de los jugadores, la pelota le cayó a Ferran Torres. El atacante se detuvo un momento, pero al ver que no se había pitado nada, chutó a portería y clavó un gol por la escuadra.

"Siempre le digo al equipo que hay que jugar hasta que el árbitro lo pare. Esto es una decisión arbitral".



Los jugadores del Mallorca se desentendieron de defender al dar por hecho que el partido estaba parado, pero lo cierto es que el colegiado no había pitado nada y el gol subió al marcador.

Incluso los futbolistas del Barça estaban confusos, sin saber si debían celebrar el gol, mientras las gradas estallaban contra el árbitro.

Ante la duda de si el defensa estaba fingiendo y, con el partido en disputa, Ferran decidió acabar la jugada y los rivales no daban crédito al ver que el colegiado no había detenido el juego.

Ferran Torres anota el segundo con Raíllo en el suelo.

En un duelo accidentado y polémico, el Barça acabó llevándose la victoria (0-3) contra nueve jugadores, aunque las expulsiones locales apenas se protestaron.

La segunda parte se jugó a un ritmo bajo dadas las circunstancias del partido, y a Hansi Flick no le gustó ver a sus jugadores relajados. Tras el partido, atendió a los medios de comunicación y reconoció que él mismo es quien ha ordenado a sus jugadores actuar de esta manera en situaciones dudosas.

"Yo siempre le digo a mis jugadores que en situaciones así, se ha de continuar con el juego hasta que el árbitro lo pite. Es una decisión arbitral que debemos respetar", ha declarado.

"No me ha gustado el partido. Después de ir 0-2 y las dos rojas, el equipo ha jugado al 50% y lo pudimos hacer mucho mejor”, concluyó.