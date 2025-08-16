La extraña y fácil tendencia para lucir una camiseta de fútbol con estilo que han puesto de moda Real Madrid y Barça

Las equipaciones de Real Madrid y Barcelona siempre consiguen despertar gran expectación entre los aficionados hasta que ven la luz. Es ahí cuando la ilusión hace posible que las ventas en las tiendas se disparen. Cada año estos clubes se ven obligados a innovar, aunque este año se han superado.

Con la presentación de las nuevas camisetas para la temporada 2025-26, ha aparecido una curiosa moda en las fotos oficiales: los jugadores y modelos lucen un polo debajo de la camiseta principal.

Esta inesperada forma de combinar prendas ya se ha dejado ver en los anuncios de Real Madrid y Barça. La tendencia se puso de manifiesto con la tercera camiseta del conjunto blanco. Y es que los modelos llevaban un polo blanco debajo de la camiseta azul, creando un efecto de cuello superpuesto.

Del mismo modo, Nike usó la misma estrategia que había llevado a cabo Adidas con el Real Madrid en la camiseta visitante del Barça. En las fotos, publicaron un polo negro debajo de la nueva camiseta naranja.

Es importante señalar que se trata únicamente de una elección de estilo para sesiones fotográficas y campañas de marketing. No es la equipación que los jugadores llevarán durante esta temporada en los partidos.

Mbappé, Vinicius y Bellingham lucen la tercera equipación del conjunto blanco. Real Madrid

En el caso del Real Madrid, la tercera camiseta está motivada en los nuevos asientos del estadio. Su color principal es el azul, con detalles en blanco para los logotipos y una textura en la tela que imita la forma de los asientos.

"Por primera vez, las tres rayas blancas que recorren las mangas presentan un borde dentado como el de las zapatillas adidas Originals. Además, incorpora en la parte superior de la espalda las iniciales RMCF en color amarillo", explica el club sobre esta nueva camiseta.

El diseño de esta equipación representa una fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y Adidas y está confeccionada con los materiales más avanzados.

"Confeccionada con los materiales más avanzados, posee la última tecnología de adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos. La nueva camiseta 2025/26 ya está disponible en las tiendas del Real Madrid", completa el club blanco en su web oficial.