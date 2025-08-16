El Barça salva la primera papeleta a unas horas del debut ante el Mallorca: inscribe a Joan García... pero aún no a Rashford

El Barça ha dejado los deberes para última hora y le ha costado mucho entregarlos a tiempo, aunque lo ha conseguido. Joan García ha sido inscrito y ya aparece en la web de LaLiga, por lo que jugará ante el Mallorca en Son Moix en el primer partido de los azulgranas en el campeonato doméstico.

A raíz de que la Comisión Médica en el caso Ter Stegen dictaminara que el alemán estará más de cuatro meses de baja, la inscripción del exportero del Espanyol ha sido posible. El Barça ha dado de baja al germano y ha podido utilizar el 80% de su sueldo para meter al catalán.

Salvo sorpresa mayúscula, Joan García será titular en el partido ante el conjunto bermellón después de haberle ganado la partida a Szczesny, quien no está inscrito todavía. Además del portero de Sallent, Hansi Flick solo tendrá disponible del primer equipo a Iñaki Peña.

Resuelta la inscripción de Joan García, el club tiene a su otra gran incorporación del verano (Marcus Rashford) sin inscribir a unas horas de que empiece el campeonato.

El guardameta polaco Szczesny y el lateral Gerard Martín están en la misma situación, mientras otros, como Héctor Fort o Marc Bernal, podrían registrarse como jugadores del filial.

Una situación alarmante

La noticia representa un pequeño alivio para un club marcado por el contraste entre su buen momento deportivo y su caos económico e institucional durante todo el verano.

Los retrasos con las obras del Camp Nou tienen al equipo en jaque, pues la ruta más rápida hacia la regla 1:1 que devolvería al club a la normalidad operativa en el mercado pasa por el regreso a su estadio.

La crisis del Fair Play trasciende al Barça: más de la mitad de los fichajes están sin inscribir a cinco días de la primera jornada

En concreto, volver al Camp Nou permitiría al Barça recibir la aprobación de su venta de los palcos VIP de su nuevo estadio, vendidos por 100 millones a dos fondos de Qatar y Emiratos Árabes. Esta venta no cuenta a ojos de LaLiga hasta que no estén siendo utilizados.

En lo deportivo, los azulgranas quieren empezar la temporada igual que terminaron la última, con victoria. El año pasado certificaron un arranque triunfal con siete victorias consecutivas y, aunque la racha se cortó ante Osasuna, la dinámica del equipo siguió siendo claramente ascendente.

Este año la presión es aún mayor debido a este último curso en que han registrado con La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero no lo será solo para el club y los jugadores. Hansi Flick tendrá la oportunidad de redimirse en la Ciudad Condal y romper así una tendencia que se estableció desde sus inicios en los banquillos.

El entrenador del Barça es un experto en llegar y besar el santo, pero todo cambia en el segundo año. El efecto Flick se diluye y es en ese momento cuando llegan los malos resultados e incluso las renuncias voluntarias.