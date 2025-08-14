La Premier League utilizará la 'Ref Cam' durante la primera jornada y su utilización podría ampliarse a toda la temporada

La Premier League implementará una novedad de carácter técnico en la primera jornada de la temporada 2025/26.

En concreto, se probarán las Ref Cams (cámaras que recogen el punto de vista de los árbitros) para ofrecer planos a ras de césped sobre jugadas polémicas, goles o conversaciones con los jugadores.

La prueba ha sido acordada por los clubes, el campeonato británico y las distribuidoras televisivas (Sky Sports y TNT Sports), y aunque en principio solo se probará en la jornada inaugural (que comienza mañana), la medida se podría implantar para toda la temporada.

The ref cam view of Lionel Messi's free kick goal for Inter Miami vs Porto in the Club World Cup pic.twitter.com/KAbsqNRKIp — James Nalton (@JDNalton) June 19, 2025

Durante las próximas semanas, los jugadores, clubes y aficionados podrán compartir su opinión y sus conclusiones sobre esta novedad para decidir si esta novedad llega para quedarse.

La FIFA ya probó estas cámaras en el Mundial de Clubes de este verano y tanto los espectadores como el presidente del comité de arbitraje del organismo, Pierluigi Collina, compartieron su satisfacción por el resultado del experimento.

Entonces, las imágenes se mostraron en las pantallas gigantes de los estadios y en algunas retransmisiones, dejando imágenes tan espectaculares como el gol de falta de Leo Messi en el duelo entre el Inter de Miami y el FC Porto.

La Premier considera que esta tecnología enriquece la experiencia televisiva y ofrece una vista única de la acción sobre el terreno de juego, en unos planos que hasta ahora solo se habían visto en los videojuegos de fútbol.

I don’t care what anyone says the ‘Ref Cam’ at the CWC is absolutely amazing.



Game changer.



pic.twitter.com/Li39Mz82u0 — herculez gomez (@herculezg) June 16, 2025

Aunque estas cámaras no ofrecen imágenes en vivo, pueden ofrecer repeticiones casi instantáneas para observar acciones clave del juego desde un ángulo diferente.

Para poder llevar a cabo esta revolución audiovisual, los árbitros deben llevar cámaras en su oído derecho, dos cables, un micrófono y un transmisor que se colocan en la parte posterior de la camiseta y en el bolsillo del pantalón, respectivamente.

Esta tecnología hubiese sido molesta en el pasado, pero a día de hoy, existen modelos de tamaño y peso muy reducidos.

Varias organizaciones ligadas al mundo arbitral, como la Professional Game Match Officials (PGMO), están encantadas con la medida.

Su presidente, el carismático excolegiado de la Premier Howard Webb, considera que esta tecnología permitirá al aficionado ser más consciente de la dificultad de arbitrar partidos de élite al ver la rapidez de las acciones del juego y lo limitado de los ángulos de visión de los colegiados.