El PSG conquista la Supercopa de Europa en los penaltis tras remontar 'in extremis' dos goles del Tottenham Hotspur
Los de Luis Enrique no tiraron a portería hasta pasada la hora de juego, muy lastrados físicamente ante la ausencia de pretemporada, pero los goles de Lee y Ramos en los últimos cinco minutos evitaron el triunfo londinense (2-2, 4-3).
El PSG se ha impuesto en la tanda de penaltis (2-2, 4-3) a un Tottenham que tuvo la final de la Supercopa de Europa ganada durante 85 minutos, pero que murió en la orilla ante un equipo que sigue de dulce tras su triplete de la pasada campaña.
Los de Luis Enrique, muy alejados de su nivel, no tiraron a puerta hasta pasada la hora de juego y el Tottenham fue muy superior. Van de Ven (39') y el Cuti Romero (48') adelantaron a los británicos, pero una reacción parisina en los últimos minutos mandó el partido a los penaltis.
Kang-in Lee recortó distancias (89') con un gran golpeo y Gonçalo Ramos remató la remontada (90'+4'). En la tanda de penaltis, el Tottenham falló el tercer y el cuarto lanzamiento, permitiendo a Nuno Mendes convertirse en héroe para los franceses en el golpeo decisivo.
