El PSG conquista la Supercopa de Europa en los penaltis tras remontar 'in extremis' dos goles del Tottenham Hotspur

El PSG se ha impuesto en la tanda de penaltis (2-2, 4-3) a un Tottenham que tuvo la final de la Supercopa de Europa ganada durante 85 minutos, pero que murió en la orilla ante un equipo que sigue de dulce tras su triplete de la pasada campaña.

Los de Luis Enrique, muy alejados de su nivel, no tiraron a puerta hasta pasada la hora de juego y el Tottenham fue muy superior. Van de Ven (39') y el Cuti Romero (48') adelantaron a los británicos, pero una reacción parisina en los últimos minutos mandó el partido a los penaltis.

Kang-in Lee recortó distancias (89') con un gran golpeo y Gonçalo Ramos remató la remontada (90'+4'). En la tanda de penaltis, el Tottenham falló el tercer y el cuarto lanzamiento, permitiendo a Nuno Mendes convertirse en héroe para los franceses en el golpeo decisivo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.