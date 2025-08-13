Cuándo es la presentación de Franco Mastantuono con el Real Madrid: horario y lugar del acto

Franco Mastantuono será presentado este jueves 14 de agosto a las 13:00 horas como nuevo futbolista del Real Madrid. El jugador argentino se enfundará por primera vez la elástica blanca justo el día en el que cumple 18 años.

Un regalo inmejorable para el futbolista más joven en jugar un partido con la selección argentina que vivirá un día de ensueño en su bienvenida ante el madridismo.

Primero llegarán los actos protocolarios con la firma del contrato y las fotos junto a Florentino Pérez en la sala de trofeos, después llegará el momento de su presentación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y por último dará su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid.

A partir de ahí, la hoja de ruta está marcada. Mastantuono se sumará desde ese primer momento a los entrenamientos y podría tener minutos en el primer partido de Liga frente a Osasuna del próximo martes 19 de agosto.

Si lo hace será desde el banquillo ya que apenas podrá realizar 4 o 5 entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Eso sí, llegará en forma ya que ha estado entrenando en Argentina durante estas últimas semanas.

Su hueco en el once

La ilusión en el madridismo por Mastantuono es máxima. Ha roto todos los registros en River Plate y las comparaciones que se hacen sobre él desde Argentina han puesto las expectativas muy altas. Eso sí, hay que ir poco a poco.

No deja de tener 18 años y tendrá que adaptarse al fútbol europeo, a un nuevo club y a una plantilla que cuenta con los mejores futbolistas del mundo en cada puesto. La competencia en el Madrid es máxima, más aún en los puestos del centro del campo hacia delante.

Mastantuono puede encajar tanto en la banda derecha en un 4-3-3 como en la media punta dentro de un esquema de 4-2-2 o incluso de tres centrales. Lo lógico es que parta como suplente, pero será su rendimiento lo que determine si acaba o no haciéndose un hueco en el equipo titular.