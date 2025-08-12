Del sueño popular parisino a la conquista del mundo del fútbol: la metamorfosis del PSG en sus 55 años de historia

Luis Enrique levanta el título de la Champions con el PSG. Reuters

El 31 de mayo de 2025 quedará grabado para siempre en la historia del fútbol francés. En el Allianz Arena de Múnich, el París Saint-Germain conquistó por primera vez la Champions League con una goleada histórica ante el Inter de Milán.

La imagen de Nasser Al-Khelaïfi levantando la Copa de Europa coronaba 14 años de inversión multimillonaria catarí. Más de 2.300 millones de euros gastados en fichajes habían encontrado por fin su recompensa tras una década de fracasos continentales.

Pero la historia del PSG comenzó mucho antes, en 1970, cuando nació de un sueño popular parisino que nadie imaginaba llegaría tan lejos. Justo hoy hace 55 años.

París arrastraba una anomalía incomprensible para una capital europea: era la única gran metrópoli del continente sin un club de fútbol en primera división. Madrid presumía del Real Madrid, Londres del Arsenal y Chelsea, Múnich del Bayern.

En 1969, la Federación Francesa lanzó una pregunta directa a los ciudadanos: "¿Desea un gran club en París?". Más de 65.000 parisinos respondieron afirmativamente, evidenciando el hambre futbolística de una ciudad que se sentía menospreciada deportivamente.

Esta campaña popular cristalizó el 12 de agosto de 1970 con una fusión histórica. El recién creado Paris FC se unió al Stade Saint-Germain de la localidad de Saint-Germain-en-Laye, cuna del rey Luis XIV.

El París Saint-Germain nació así de una voluntad ciudadana, no de intereses empresariales. Veinte mil socios accionistas respaldaron económicamente el proyecto, convirtiendo al PSG en el hijo legítimo del pueblo parisino.

Daniel Hechter, el modisto que asumió la presidencia en 1973, diseñó las icónicas camisetas rojas que le dieron el sobrenombre del "clan de las camisas rosas". Su visión estética marcó la identidad visual del club.

Los primeros éxitos llegaron en los años 80 con las Copas de Francia de 1982 y 1983, y la primera Ligue 1 en 1986. Figuras como Safet Susic, Luis Fernández y Dominique Rocheteau escribieron las páginas doradas de aquella época amateur.

La revolución qatarí

El 31 de mayo de 2011 marcó un antes y un después en la historia del PSG. Qatar Sports Investments compró el club por apenas 70 millones de euros, una cifra ridícula comparada con las futuras inversiones del emirato.

Nasser Al-Khelaïfi llegó como presidente con una misión clara: convertir al PSG en una herramienta de soft power para Qatar. El fútbol se transformó en diplomacia, el club en embajada deportiva del pequeño emirato del Golfo.

La filosofía qatarí era revolucionaria: comprar a los mejores jugadores del planeta sin límite presupuestario. El dinero no era problema, la gloria europea era el objetivo único e irrenunciable.

En 2017, Qatar rompió el mercado mundial al pagar 222 millones por Neymar, la transferencia más cara de la historia. Un año después, desembolsaron otros 180 millones por Kylian Mbappé.

La llegada de Lionel Messi en 2021 completó el tridente más mediático y costoso jamás visto. El argentino, Neymar y Mbappé formaron una delantera de ensueño valorada en más de 500 millones de euros.

Pero los números ocultaban una realidad dolorosa que se repetía año tras año. En Europa, el PSG se convertía sistemáticamente en su propia kriptonita, incapaz de superar la presión de las eliminatorias.

Los datos son escalofriantes: en 12 temporadas bajo gestión catarí, solo superó los octavos de final en dos ocasiones. Las traumáticas derrotas ante Barcelona, Manchester United, Real Madrid y Bayern se sucedían sin explicación lógica.

El PSG había acumulado 21 títulos nacionales pero seguía siendo un gigante con pies de barro en Europa. Cada eliminatoria continental se convertía en un calvario mediático y una herida abierta para la credibilidad del proyecto.

La presión, los egos descontrolados y la falta de identidad colectiva transformaron al equipo más caro del mundo en el símbolo del fracaso millonario. Qatar había comprado todo excepto la mentalidad ganadora europea.

La culminación

La llegada de Luis Enrique en 2023 inició una revolución silenciosa que cambiaría para siempre el destino del PSG. El técnico asturiano impuso una filosofía clara: el colectivo por encima de las individualidades.

Su primera medida fue demoler la cultura de las estrellas intocables. "El que no da el máximo no juega, poco importa si tiene 18 años o 30", declaró en su presentación.

La salida de Mbappé al Real Madrid en verano de 2024 liberó al PSG de su última gran estrella. Luis Enrique construyó un equipo joven, hambriento y colectivo, con una media de edad de 25 años.

La temporada 2024-25 será recordada como la perfecta. El PSG conquistó el primer triplete de la historia del fútbol francés: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League.

El 31 de mayo de 2025, en Múnich, el PSG aplastó al Inter de Milán por un histórico 5-0. Nunca antes un equipo había ganado la Copa de Europa con una diferencia de cinco goles.

Luis Enrique igualó a Pep Guardiola como único entrenador con dos tripletes en su palmarés. El PSG había tocado por fin la cima europea tras 14 años de inversión catarí.

Ahora, aunque sea en menor medida, el PSG vuelve a tener una cita con la historia. Este miércoles se mide con el Tottenham en busca de conquistar la Supercopa de Europa, un trofeo inédito en sus vitrinas. Buscarán seguir ampliando su legado y celebrar de la mejor manera posible su 55.º cumpleaños.