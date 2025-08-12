Quién es Roberto Martín, el canterano del Real Madrid que Xabi Alonso ha ‘fichado’ en la pretemporada

El Real Madrid continúa con su puesta a punto en la 'mini pretemporada' antes del debut liguero frente a Osasuna del próximo martes 19 de agosto. Después de imponerse al Leganés, los blancos afrontan este martes un duelo ante el Tirol austríaco.

Un duelo en el que Xabi Alonso pondrá en liza a sus mejores hombres, pero en el que ha tenido que echar mano de la cantera para cubrir algunas posiciones muy perjudicadas por las bajas. Concretamente, ha sido en el centro del campo donde más ha tenido que tirar de 'La Fábrica'.

Con Camavinga y Bellingham lesionados, con la baja de última hora de Fede Valverde por unas molestias musculares y con la más que probable ubicación de Tchouaméni en el centro de la zaga de tres, el centro del campo madridista se encuentra prácticamente huérfano de efectivos.

Ceballos, Güler y Brahim son los nombres más claros para partir de inicio. En el banquillo podría esperar Thiago Pichard, una de las grandes sensaciones de la cantera, y un Roberto Martín que se ha colado a última hora en la convocatoria.

Mediocentro total

Roberto Martín Uruel nació el 12 de agosto de 2006 en Barbastro, aunque con raíces y formación en la localidad aragonesa de Monzón. Su posición principal es la de centrocampista, destacando por su calidad técnica y visión de juego.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el River Monzón, el equipo de su pueblo. Posteriormente, fue reclutado por la SD Huesca, donde permaneció dos temporadas y adquirió un carácter competitivo que terminaría de pulir en Valdebebas tras fichar por el Real Madrid en 2020.

Roberto Martín (18| CM) vs Atalanta (10/12/2024). pic.twitter.com/s78XPI5WrY — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 12, 2024

En el club blanco, Martín ingresó en el cadete y fue progresando de manera constante hasta llegar al Juvenil A. Su debut en este equipo se produjo con apenas 16 años y solo necesitó ocho minutos para marcar su primer gol, mostrando desde el inicio su olfato y determinación.

Con la camiseta blanca, ha ido ganando protagonismo debido a su polivalencia. Puede actuar tanto como mediocentro puro, donde distribuye el juego y rompe líneas, como de mediapunta e incluso falso nueve en situaciones puntuales.

Roberto Martín, durante un partido con el Real Madrid Castilla. REAL MADRID

Su talento no ha pasado desapercibido para los entrenadores de la cantera ni para seleccionadores nacionales. Roberto Martín ha sido internacional habitual en las categorías inferiores de España, disputando Eurocopa y , donde llegó a marcar un gol y fue elegido MVP en uno de los encuentros.

Martín es un centrocampista diestro, inteligente y con una notable llegada al área. Elegante en la conducción y preciso en el pase, está considerado uno de los proyectos más prometedores de la cantera madridista.

Será la primera vez que sube con los mayores y lo hace en el día de su 19 cumpleaños. Sin duda, no existe mejor manera de celebrarlo que debutando con el primer equipo del Real Madrid. Estará en manos de Xabi Alonso.