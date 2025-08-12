Las medidas del Villarreal para paliar el daño a sus socios por ir a Miami: viaje y entrada gratis o descuento del 20% en el abono

La celebración del partido entre el Villarreal y el Barça en Miami está a punto de hacerse realidad, únicamente falta el visto bueno de la UEFA y la FIFA. Así lo comunicó en la tarde del lunes la RFEF, cumpliendo así con el deseo que lleva persiguiendo Javier Tebas durante la última década.

A pesar de la buena disposición por parte de ambos clubes, el perjudicado es el socio del Villarreal, quien no podría ver a su equipo jugar contra el Barça en el estadio de La Cerámica. No obstante, Fernando Roig, el presidente del Villarreal, se ha comprometido a ayudar a sus aficionados.

Para compensar el daño al seguidor del submarino amarillo, el máximo mandatario del Villarreal se ha mostrado muy tajante: "Todo aficionado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada y sin límite de peticiones".

El presidente Fernando Roig anuncia que, en caso de disputarse finalmente el Villarreal-Barça en Miami, TODOS los ABONADOS podrán contar con viaje y entrada gratuita al partido.



Aquellos que no puedan o no quieran viajar se les reintegrará un 20% de lo que hayan pagado por el… pic.twitter.com/Vo9AOX2w58 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2025

El club va a correr con los gastos de llevar a todos los aficionados que lo deseen a Miami para que disfruten de un partido que, de celebrarse, sería histórico. Y es que nunca en la historia de La Liga se ha disputado un encuentro fuera de nuestras fronteras.

Si hay aficionados que por diferentes motivos no pueden ir al partido, el club les devolverá el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada.

Una oportunidad única

Además, Fernando Roig aseguró que todo lo que se ingrese por este partido en Estados Unidos se reinvertirá en los aficionados del club.

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. El Mundial se celebrará en Estados Unidos y el Mundial de Clubes se ha celebrado allí. Es una gran posibilidad para nosotros", ha explicado.

Para Roig, esta es una gran oportunidad para los dos clubes y también para LaLiga para dar a conocer el producto y expandir mercados. Es por ello que va a colaborar e intentar que los aficionados no sufran la ausencia de disputar este partido en La Cerámica.

La medida convierte el problema en una oportunidad para que muchos hinchas tengan un viaje histórico a Miami a ver a su equipo en un partido que dejará huella.