Las medidas del Villarreal para paliar el daño a sus socios por ir a Miami: viaje y entrada gratis o descuento del 20% en el abono
Fernando Roig ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer la postura de un club que se muestra encantado de jugar contra el Barça en Estados Unidos.
Más información: La RFEF traslada a UEFA y FIFA la solicitud de jugar el primer partido fuera de España en la historia de La Liga
La celebración del partido entre el Villarreal y el Barça en Miami está a punto de hacerse realidad, únicamente falta el visto bueno de la UEFA y la FIFA. Así lo comunicó en la tarde del lunes la RFEF, cumpliendo así con el deseo que lleva persiguiendo Javier Tebas durante la última década.
A pesar de la buena disposición por parte de ambos clubes, el perjudicado es el socio del Villarreal, quien no podría ver a su equipo jugar contra el Barça en el estadio de La Cerámica. No obstante, Fernando Roig, el presidente del Villarreal, se ha comprometido a ayudar a sus aficionados.
Para compensar el daño al seguidor del submarino amarillo, el máximo mandatario del Villarreal se ha mostrado muy tajante: "Todo aficionado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada y sin límite de peticiones".
El presidente Fernando Roig anuncia que, en caso de disputarse finalmente el Villarreal-Barça en Miami, TODOS los ABONADOS podrán contar con viaje y entrada gratuita al partido.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2025
Aquellos que no puedan o no quieran viajar se les reintegrará un 20% de lo que hayan pagado por el… pic.twitter.com/Vo9AOX2w58
El club va a correr con los gastos de llevar a todos los aficionados que lo deseen a Miami para que disfruten de un partido que, de celebrarse, sería histórico. Y es que nunca en la historia de La Liga se ha disputado un encuentro fuera de nuestras fronteras.
Si hay aficionados que por diferentes motivos no pueden ir al partido, el club les devolverá el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada.
Una oportunidad única
Además, Fernando Roig aseguró que todo lo que se ingrese por este partido en Estados Unidos se reinvertirá en los aficionados del club.
"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. El Mundial se celebrará en Estados Unidos y el Mundial de Clubes se ha celebrado allí. Es una gran posibilidad para nosotros", ha explicado.
Para Roig, esta es una gran oportunidad para los dos clubes y también para LaLiga para dar a conocer el producto y expandir mercados. Es por ello que va a colaborar e intentar que los aficionados no sufran la ausencia de disputar este partido en La Cerámica.
La medida convierte el problema en una oportunidad para que muchos hinchas tengan un viaje histórico a Miami a ver a su equipo en un partido que dejará huella.
El comunicado del club
El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ha confirmado, durante la rueda de prensa programada antes de dar comienzo oficialmente a la temporada, la voluntad del club amarillo de disputar el partido ante el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LALIGA EA Sports 2025/26, en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre de 2025.
El máximo mandatario amarillo ha informado que la Real Federación Española de Fútbol ha dado el visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por Villarreal CF y FC Barcelona y esta ha elevado a la UEFA el inicio de los trámites y la ulterior autorización por la FIFA para que el encuentro se dispute en territorio norteamericano. "Está en manos de la UEFA. Pero todo induce a pensar que vamos a jugarlo allí", ha afirmado.
Fernando Roig ha señalado que poder celebrar el duelo en Miami es una “oportunidad histórica” para el Villarreal CF y para el fútbol español: "Seríamos el primer equipo europeo en jugar un encuentro de liga fuera de nuestras fronteras. Nos ayudaría mucho a expandir la marca en un mercado clave, como es el americano".
Del mismo modo, el presidente groguet ha anunciado dos ambiciosas medidas compensatorias para los abonados del Villarreal CF:
- Todos los abonados del Villarreal CF de la presente temporada 2025/26 podrán viajar en avión y presenciar el encuentro ante el FC Barcelona en Miami de forma gratuita.
- Los abonados que no puedan o no deseen asistir al encuentro recibirán esta temporada el reintegro del 20% de lo que hayan pagado por su abono.
En la misma línea, Fernando Roig ha resaltado que es necesario expandir la marca y mirar hacia el futuro: "Llegar a Estados Unidos es una oportunidad que debemos aprovechar. Hay que expandir la marca de nuestro fútbol y la del Villarreal CF.
Es un impulso, también, para nuestros patrocinadores y para el sector de la cerámica. Hay muchos equipos de acuerdo en la necesidad de internacionalizarnos y tratar de movernos para obtener más ingresos que nos permitan acercarnos a otras ligas, como la inglesa".
Por último, el presidente del Villarreal CF ha recordado que la opción de jugar un encuentro oficial de LALIGA en el extranjero es un proyecto que se remonta a 2019, cuando el Submarino se iba a enfrentar al Atlético de Madrid también en Miami. En aquel momento la idea no fructificó debido a la oposición de la RFEF.