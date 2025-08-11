La RFEF destituye a Montse Tomé tras someterlo a votación y nombra a Sonia Bermúdez como su sustituta

Montse Tomé, en el banquillo durante la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Europa Press

Montse Tomé ya es historia de la Selección femenina. La junta directiva de la Federación ha decidido destituir a la asturiana tras valorar su informe deportivo en una votación en la que han participado 30 miembros.

Ha sido Rafael Louzán el que ha decidido someterlo a la Junta, al no haber consenso. Nunca antes había tenido que llegar a ese extremo. En la reunión también se ha decidido quién será su sustituta, Sonia Bermúdez.

La actual seleccionadora sub-23 lleva años trabajando en las categorías inferiores de la Federación y conoce a la perfección a las veteranas de La Roja, con las que jugó Eurocopas y Mundiales.

Montse Tomé asumió el cargo el 5 de septiembre de 2023, en pleno terremoto por el caso Rubiales y tras la sustitución de Jorge Vilda, en este tiempo ha conseguido, principalmente, recuperar la estabilidad de la Selección femenina. No obstante, su pasado ha declinado la balanza.

El haber pertenecido al cuerpo técnico del actual seleccionador de Marruecos, además del batacazo en los Juegos Olímpicos -España fue eliminada en semifinales y perdió el partido por el tercer y cuarto puesto- han motivado su cese.

Una decisión dividida

A pesar del éxito en la Eurocopa -nunca habían conseguido superar los cuartos de final-, Montse Tomé estaba en el alambre y solo haber levantado en Suiza el título le hubiera salvado de la quema.

Por decisión dividida, la asturiana ya no volverá a dirigir a la Selección femenina. Y es que una parte de la RFEF valora positivamente lo que ha hecho la entrenadora desde que cogió el cargo.

Sin embargo, otra abogaba por un cambio de rumbo definitivo para el equipo femenino. Consideran que hay que buscar a algún entrenador que no tenga nada que ver con el pasado de las que fueron las campeonas del mundo.

Montse Tomé, tras recibir la medalla de subcampeona de la Eurocopa EFE

Por primera vez en la historia se ha tenido que someter a votación la destitución de un seleccionador debido a la división en el equipo de Louzán.

En la historia, los seleccionadores tanto masculinos como femeninos son renovados antes de disputar grandes torneos como es el caso de Luis de la Fuente o Jorge Vilda -antes de partir a la Eurocopa de 2022-.

En todos estos casos los contratos han sido de larga duración. No fue el caso de Tomé, renovada solo por un año y sin asegurarle su continuidad ni incluso logrando el hito de meterse en la final de la Eurocopa, algo nunca antes logrado.