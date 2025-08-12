La alineación del Real Madrid frente al Tirol en el partido de pretemporada

El Real Madrid vuelve a escena para disputar su único partido de pretemporada. Lo hará en Austria, lejos del glamour y la espectacularidad de sus giras por Estados Unidos durante los últimos años. Algo obligado fruto de la escasa preparación que están teniendo los blancos tras el Mundial de Clubes.

Será el WSG Tirol quien ponga a prueba a un Real Madrid de Xabi Alonso que buscará seguir optimizando la forma física de sus futbolistas hasta el próximo martes 19 de agosto frente a Osasuna en el estreno liguero.

De nuevo, al igual que ocurrió hace apenas unos días contra el Leganés, el técnico tolosarra pondrá en liza a un equipo plagado de futbolistas titulares. Eso sí, no podrá contar con Fede Valverde fruto de una sobrecarga muscular de última hora.

Courtois volverá a ser el defensor de la portería madridista y por delante tendrá una línea de tres centrales y dos carrileros. Carreras ocupará el perfil izquierdo y Arnold se hará cargo de la banda derecha.

En el eje de la zaga estará Tchouaméni como líbero y a sus flancos tendrá a Huijsen y Militao. Recordemos que el brasileño se pasó en el dique seco prácticamente toda la temporada pasada y necesita rodaje.

En el centro del campo, fruto de las bajas de Bellingham, Camavinga y Valverde, Xabi Alonso ha decidido optar por Ceballos, Güler y Brahim. En el banquillo esperará Thiago Pitarch y un Roberto Martín que se estrena en una convocatoria con el primer equipo.

Arriba formarán Vinicius y Mbappé. El brasileño y el francés buscan mejorar su sintonía y necesitan minutos juntos para poder lograrlo. La de hoy será la última prueba antes del debut liguero frente a Osasuna.

En el banquillo esperará Gonzalo. Su gran papel en el Mundial de Clubes, donde fue el máximo goleador, le sirvió para ganarse la renovación y un hueco en el primer equipo. Esta tarde esperará en el banquillo en busca de una oportunidad en la segunda parte.

Alineación Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Tchouaméni, Huijsen, Carreras; Ceballos, Güler, Brahim; Vinicius y Mbappé.