El Real Madrid revoluciona su camiseta: la equipación de la temporada 2026/27 utilizará colores nunca antes vistos

Recreación de Footyheadlines sobre la camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27

Footy Headlines ha filtrado que la camiseta local del Real Madrid para la temproada 2026/27 será radicalmente distinta, según fuentes del portal especializado. Adidas habría optado por experimentar con contrastes cromáticos nunca utilizados en las equipaciones del club, para sorpresa de los aficionados.

La prenda mantendrá el blanco como color base, pero lo que asombra son los colores secundarios: una paleta inédita que afectaría a escudo, patrocinador y detalles técnicos, y que podría redefinir la estética tradicional asociada a la camiseta merengue y comercialmente.

Entre los colores que manejan las filtraciones figuran el rojo, el rosa, el cian y el verde. Ha que recordar que el rosa ya apareció en la temporada 2020/21, pero no en los logotipos ni con el mismo protagonismo.

Las fuentes indican que la camiseta local 2026/27 combinará innovación y respeto por la historia, y que su presentación oficial no será hasta mayo de 2026, siendo las fechas que habitualmente se manejan para enseñar las prendas de la siguiente temporada.

Las filtraciones ya apuntan al curso 2026/27 cuando la nueva temporada apenas ha comenzado. La camiseta local 2025/26 del Real Madrid recuperó el blanco clásico con ribetes amarillos, aplicaciones en gris y logotipos en negro, inspirada en la época de Cristiano Ronaldo.

Ese modelo de 2025/26 incorpora tejido AEROREADY para mayor transpirabilidad y utiliza pantalón y medias blancos, con una alternativa en marrón.

Por otro lado, a camiseta visitante de 2025/26 optó por un azul marino oscuro con logotipos plateados, ribetes verdes y aplicaciones en tono voltio, evocando el ambiente nocturno y la fachada exterior del nuevo estadio.

Rüdiger, Militao y Carvajal, con la segunda camiseta del Real Madrid 2025/26 Adidas

Tanto la primera como la segunda equipación ya fueron utilizadas por los jugadores del Real Madrid durante la disputa del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Este viernes, tras semanas de espera, se descubrió la tercera equipación.

La camiseta alternativa del Madrid apuesta por un azul celeste inspirado en los asientos clásicos del Santiago Bernabéu, con bandas serradas blancas y un motivo diagonal en el tejido. En su interior figura la frase '90 minuti en el Bernabéu son molto lungo', homenaje a Juanito y a la mística del estadio.

Mbappé, Bellingham y Vinicius, con la tercera camiseta del Real Madrid 2025/26 Adidas

Nuevos dorsales en el Madrid

La novedades estéticas han estado acompañadas de cambios deportivos en los dorsales: Luka Modric salió del club y su mítico 10 quedó vacante, cediendo paso a que Kylian Mbappé asuma el número y fortalezca así su rol como referente del proyecto blanco.

La plaza del '9', que Mbappé dejó libre tras una temporada con ese número, ha sido ocupada por Endrick, mientras que Raúl Asencio asciende al primer equipo y hereda el dorsal 17 que dejó libre Lucas Vázquez tras su salida. Otro canterano, Gonzalo García, recién renovado, llevará el '16'.

Los nuevos fichajes también tienen asignados sus números: Trent Alexander-Arnold llevará el '12', Dean Huijsen el '24' y Álvaro Carreras el '18'. Franco Mastantuono apunta al 25, el único número libre, a la espera de confirmación.