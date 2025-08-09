La confesión de Mourinho que dice mucho de su figura en los banquillos: "Estaría en la cárcel si hoy..."

Una broma de José Mourinho ha vuelto a poner sobre la mesa su afamado carácter: durante una charla con uno de sus exjugadores confesó que sería encarcelado si tratara a sus futbolistas en la actualidad como lo hacía con su plantilla del Chelsea.

Hoy Mourinho dirige al Fenerbahçe y sigue siendo noticia. El técnico portugués, a sus 62 años, mantiene su capacidad para acaparar titulares entre críticas a directivos y desafíos a las autoridades del fútbol.

Su manera de dirigir ha ido evolucionado desde aquella irrupción en los banquillos a mediados de los años 2000, cuando explotó como técnico de referencia con el Oporto y luego en Stamford Bridge.

Si bien aquel Chelsea estaba claramente marcado por la inversión de Roman Abramovich, no sólo el dinero definió ese periodo: la metodología de Mourinho transformó a los blues en una máquina de competir.

Con el tiempo, el propio técnico parece admitir que abordó entonces su gestión con poco tacto.

John Obi-Mikel, que jugó a las órdenes del portugués en sus dos etapas en el Chelsea —también cuando volvió en 2013—, ha descrito aquellas dinámicas de Mourinho con la visión de quien vivió todo de cerca.

En una entrevista reciente recuerda con cercanía y cierto aprecio momentos con Mourinho que se leen como lecciones sobre la autoridad y la adaptación en el deporte moderno.

En el podcast The Rest is Football, la leyenda Gary Lineker planteó cuestiones sobre esos métodos y Mikel relató algunas de sus vivencias: "Si no puedes lidiar con eso, estás en problemas. Vino a mi podcast. Me dijo: 'Mikel, si tratara a los jugadores hoy como os traté a vosotros, estaría en la cárcel ahora mismo'".

Mientras el presentador se reía, Obi Mikel añadió otra reflexión: "¡Es verdad! Los jugadores de hoy no lo soportarían. Estarían hablando por teléfono con sus padres, sus agentes. En un abrir y cerrar de ojos, quieren sacar a los jugadores del club", aseguró subrayando el cambio generacional.

El excentrocampista también narró cómo eran los momentos más duros con Mourinho: "Si iba al vestuario al descanso es que estabas perdiendo el partido", contó, y amplió con anécdotas para ilustrar la tensión y la disciplina que marcaban aquellos encuentros y la actitud del entrenador luso.

Entrando en detalles, describió escenas que parecen casi teatrales: "Todos nos sentábamos y pensábamos: '¿Quién va a estar en un lío?'. Entra [Mourinho], y todos temblando, nos quitamos las camisetas y nos ponemos una toalla, intentando entrar en calor. Se va al baño, se toma su tiempo, todos esperando, dos minutos, tres minutos, y no lo ves por ahí".

John Obi Mikel, durante su etapa en el Chelsea David Barreira

"Todo el vestuario está en silencio. Y entra, con la bragueta bajada, el cinturón y todo abierto. Luego se para frente a nosotros y es entonces cuando empieza a subirse la bragueta. No dice nada, luego empieza a abrocharse la corbata".

"Y piensas: '¡Joder! ¿Quién se va a llevar la bronca?'. Entonces empieza diciendo: '¡Malditos! ¿Dónde cojones durmieron anoche?'. Se metía con todos", relató Obi Mikel entre risas.

El exfutbolista nigeriano fue más allá y habló de casos concretos, con Claude Makelele y Michael Ballack: "Recuerdo que una vez se enfrentó a Makelele. Íbamos perdiendo 1-0. Le dijo: 'Claude, ¿qué haces? Por si no te has dado cuenta, nosotros vestimos de negro, el Wigan de azul. Pásales el balón a los de negro'. Claude estaba así [se cruza de brazos con aire de descontento]".

Y Mikel siguió: "Y otro día le dijo a Michael Ballack: '¡No vengas a mi país a comprar una casa! ¡Cómprate una casa en otro lugar!'. ¿Qué tiene eso que ver con el fútbol? Simplemente José".