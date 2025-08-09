Esta es la alineación probable del Barça ante el Como en el Trofeo Joan Gamper: el último examen antes de La Liga

La gira asiática del Barça ha sido un éxito y no solo por los ingresos que ha recibido el club, sino que a nivel de resultados todos los partidos se han saldado con victoria y Flick ha conseguido preparar a su plantilla para el inicio de un campeonato liguero en el que tendrán que defender el título.

El último partido amistoso va a ser ante el Como 1907, un encuentro que, indudablemente, será especial para la parroquia azulgrana. Cesc Fábregas volverá a la que fue su casa aunque no lo hará en el Camp Nou, sino en el estadio Johan Cruyff debido a los retrasos en las obras.

La afición del Barça podrá ver por primera vez en la Ciudad Condal y vistiendo los colores del club a Joan García y Marcus Rashford, los flamantes fichajes de la directiva en este mercado. Además, otro de los alicientes es el recibimiento a Ter Stegen después del culebrón que terminó en la tarde del viernes.

Bajo palos todo hace indicar que repetirá Joan García, titular en todos los amistosos que ha disputado el Barça hasta la fecha. El español parece estar por delante de Szczesny para un Hansi Flick que dará minutos a los dos porteros.

En defensa no va a cambiar el esquema de cuatro jugadores, aunque sí habrá novedades. Koundé partirá desde el carril derecho, mientras que Balde lo hará desde el izquierdo. Con la salida de Íñigo Martínez al Al-Nassr, la pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Christensen.

En el centro del campo Pedri y Frenkie de Jong estarán en el doble pivote, mientras que Gavi partirá algo más adelantado. Dani Olmo podría tener restricción de minutos tras sufrir una sobrecarga muscular durante la semana.

En la parcela ofensiva se espera la titularidad de Marcus Rashford ante la baja de Lewandowski y las molestias de Ferran Torres. El inglés estará acompañado por Lamine Yamal y Raphinha en las bandas.

Lamine Yamal celebra con Gavi un gol en el amistoso contra el Daegu EFE

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Rashford, Raphinha.

Como 1907: Burez; Kempf, Van der Brempt, Sergi Roberto, Álex Valle; Da Cunha, Perrone, Nico Paz; Kühn, Assane, Douvikas.