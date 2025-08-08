Ter Stegen tiende su mano a Laporta: "Estoy dispuesto a colaborar con el club para resolver este asunto"

El guardameta alemán, Marc André Ter Stegen, ha compartido este viernes un comunicado para arrojar luz a su situación después de que el FC Barcelona le retirase su condición de capitán por haberse negado a firmar el informe médico con el que se aliviaría el problema de inscripción de jugadores.

Ter Stegen, recientemente operado de la espalda y en guerra abierta con el club desde hace días, ha cedido y lanza un mensaje conciliador a Joan Laporta.

"Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero a través del diálogo, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la directiva para resolver este asunto y facilitar la autorización", reza en su mensaje.

Nada más operarse para intentar aliviar los problemas de espalda que le han lastrado desde que regresase de su grave lesión de rodilla, el jugador estimó en unos tres meses su plazo de recuperación.

Sin embargo, el club desea —y necesita— que se firme un informe médico que descarte su vuelta en cuatro meses para que pueda ser considerada una baja de larga duración, algo que, según las normas de LaLiga, ampliaría el margen del Barça para inscribir jugadores.

En concreto, permitiría liberar un alto porcentaje de su salario (normalmente, el 80%, pero al estar el mercado abierto, solo se tendría en cuenta el 50%) en el cómputo de La Liga para que el Barça pueda inscribir, entre otros, a los rivales del alemán por la portería culé: Joan García y Szczęsny.

Ter Stegen, que ha reiterado su deseo de no abandonar el club y pelear por un puesto, entró en un pulso con la directiva al negarse a firmar el informe médico. El Barça le abrió un expediente disciplinario antes de retirarle "temporalmente" la capitanía este jueves.

El gesto de Ter Stegen se produce mientras el defensa Íñigo Martínez tiene prácticamente cerrada su marcha al Al Nassr saudí, una baja dura para Hansi Flick en lo deportivo, pero que permite liberar unos 10 millones de euros de fair play financiero.

Este es el comunicado íntegro de Ter Stegen:

"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir.

En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad.

La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que, por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos. Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club.

También me gustaría dejar claro - a raíz de ciertas especulaciones - que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta.

A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total.

Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida.

Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: Visca el Barça!"