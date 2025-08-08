El Real Madrid remonta, golea al Leganés con caras nuevas y continúa con su puesta a punto para el inicio de la temporada

Lalo Aguilar y Dani Carvajal, los capitanes de Leganés y Real Madrid, junto con el equipo arbitral del amistoso. CD Leganés

El Real Madrid ha empezado de forma inmejorable su pretemporada exprés al golear al CD Leganés (4-1) en un partido de entrenamiento disputado en la Ciudad Deportiva.

Un amistoso que ha servido a Xabi Alonso para seguir perfilando el once que el 19 de agosto saltará al Santiago Bernabéu para enfrentarse a Osasuna. Sin embargo, pocos detalles se conocen del desarrollo de un partido al que no han tenido acceso las cámaras.

En estos partidos es importante que los jugadores cojan ritmo de competición y es por ello que Xabi Alonso ha dado minutos a toda su plantilla, aunque el primer once ha sido muy titular: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Vinicius, Gonzalo y Mbappé.

Jugadores del Real Madrid y Leganés al finalizar el encuentro. CD Leganés

Carvajal estrenó titularidad y capitanía tras su grave lesión de ligamento cruzado a finales de 2024. Xabi repitió la delantera que se enfrentó al PSG en el Mundial de Clubes, con Mbappé vistiendo el 10 por primera vez.

Por otro lado, Brahim ejerció de Bellingham en el mediocampo. El inglés continúa trabajando y recuperándose de su lesión en el interior de las instalaciones de Valdebebas. Mendy y Endrick, que también siguen con sus procesos de recuperación, tampoco estuvieron presentes en el amistoso.

Susto y remontada

En el "partido de entrenamiento" a los pocos minutos saltó la sorpresa cuando Sule (el hermano de Munir El Haddadi, el exjugador del Barça -entre otros equipos-) marcó el primer gol del encuentro.

No obstante, con el paso de los minutos el Real Madrid fue haciéndose dueño y señor del partido e impuso su dominio por medio de Brahim, Dean Huijsen, Militao y Thiago Pitarch, los autores de los goles.

Xabi Alonso no tuvo a todos sus jugadores disponibles puesto que falta por incorporarse al equipo Franco Mastantuono. El argentino empezará a entrenar la próxima semana (el 14 de agosto) cuando haya cumplido la mayoría de edad.

A falta de 11 días para jugar el primer partido de la temporada ante Osasuna en La Liga, el Real Madrid va a contrarreloj. El 19 de agosto empezará a rodar el balón en el Santiago Bernabéu y el objetivo que tiene el cuerpo técnico es que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles.

La exigencia del calendario ha provocado que el Real Madrid tan solo pueda jugar un amistoso durante la pretemporada. El Mundial de Clubes y el inicio de La Liga han condicionado la preparación de un equipo que se enfrentará ante el WSG Tirol el 12 agosto.