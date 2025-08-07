El hacker Chema Alonso deja su puesto en el Comité Técnico de Árbitros solo dos semanas después de acceder al cargo

El famoso hacker y experto en seguridad informática Chema Alonso dejará de formar parte del CTA tras solo dos semanas como asesor en aspectos relacionados con la Inteligencia Artificial.

Alonso, de 50 años, es conocido como uno de los hackers más influyentes del panorama nacional. Gracias a sus conocimientos (es doctor en Seguridad Informática), pasó de ser un pirata informático a uno de los principales referentes en materia de seguridad en empresas tan destacadas como Telefónica.

Después de ejercer como Consejero de Ciberseguridad y miembro del Comité Ejecutivo, salió de la empresa después de la última remodelación acometida a la llegada de Marc Murtra como presidente y fue designado hace dos semanas como asesor del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

A solo unos días de que empiece la temporada 2025/26 de La Liga, su salida es la segunda que sufre el CTA después de la marcha de Villate Martínez, jefe de los asistentes.

Este jueves, Alonso le comunicó al presidente del CTA, Fran Soto, que debía renunciar al cargo porque le había surgido una oportunidad laboral irrechazable en el extranjero y debía abandonar España.

El experto ha anunciado en sus redes sociales que empieza una nueva etapa "con mucha ilusión, pero también con miedo" como vicepresidente y máximo responsable de desarrollo internacional de la empresa de tecnología Cloudflare.

“Después de muchos años haciendo tecnología, unirse a una compañía innovadora y en expansión, creando la tecnología del futuro, es un sueño hecho realidad”, ha afirmado.