Las denuncias por presunta agresión sexual y violación no frenan al Villarreal: el fichaje de Thomas Partey ya es oficial

El Villarreal CF ha hecho oficial este miércoles la incorporación del centrocampista ghanés Thomas Partey, que llega libre tras finalizar su contrato con el Arsenal y firmará por una temporada.

Partey, de 32 años, representa un fichaje muy destacado en lo deportivo, pero es imposible obviar la controversia suscitada por la operación dada la situación judicial del jugador.

Thomas afronta cinco cargos por violación y uno por agresión sexual presentados por tres mujeres, en hechos presuntamente ocurridos entre 2021 y 2022 durante su etapa en Inglaterra. Partey fue puesto en libertad condicional el pasado 5 de agosto tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster y será juzgado el 2 de septiembre.

Comunicado oficial del Villarreal tras el fichaje de Thomas. Villarreal C.F.

El anuncio ha provocado una fractura sin precedentes en la afición amarilla, dividiendo profundamente a los seguidores del club castellonense entre quienes apoyan la incorporación basándose en la presunción de inocencia y quienes consideran que la contratación del jugador ghanés "mancha la imagen" de la institución.

La reacción más visible ha sido el movimiento de oposición liderado por el hashtag #NoAThomasPartey, que se ha convertido en viral y ha sido utilizado por miles de aficionados para expresar su "indignación" ante la posibilidad del fichaje.

José Ángel Arnau, portavoz de la Agrupación de Peñas del Villarreal, reveló en COPE que la opinión está dividida en una proporción de "70/30 en contra".

"No quieren a una persona que llega con esas acusaciones a sus espaldas, sienten que mancha la imagen del club. Va en contra de lo que representa el Villarreal. Siempre hemos sido un club tranquilo y familiar. Sorprende que ahora se apueste por alguien de este perfil", apuntaba.

El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.



El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025

Por otro lado, existe "otro sector que se acoge al principio de presunción de inocencia" y no considera problemática la contratación. Estos aficionados "están contentos con lo que Thomas puede ofrecer a nivel deportivo" y consideran que se debe esperar el resultado del proceso judicial antes de emitir juicios definitivos.

Una de las principales inquietudes expresadas por los dirigentes de peñas es el impacto que tendrá el fichaje en los estadios. José Ángel Arnau manifestó su preocupación: "¿Cómo van a actuar las aficiones? Me puedo imaginar que los rivales, cuando toque el balón, empiecen a silbarle, como ya ha pasado en otros equipos de la Premier o con el caso Greenwood".

Paradójicamente, incluso los más críticos reconocen el valor deportivo de Partey. José Ángel Arnau fue categórico: "A nivel deportivo, es un fichaje bomba. Sube el nivel del equipo de forma impresionante".

Thomas Partey, tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster Reuters

Trayectoria

Thomas Teye Partey (Ghana, 1993) comenzó en el Atlético de Madrid B (2012), siendo cedido al Mallorca y Almería antes de consolidarse en el primer equipo rojiblanco, donde disputó 163 partidos entre 2015 y 2020.

En una operación in extremis en el mercado veraniego, fichó por el Arsenal por 50 millones de euros y ha disputado 130 partidos como gunner en cinco temporadas.

A pesar de tener problemas con las lesiones, se ha consolidado como uno de los mejores en su posición, como demostró en la pasada edición de la Champions League.

Tras quedar libre y no renovar con el Arsenal, se esperaban grandes ofertas por él, pero el lío judicial en el que está inmerso ha provocado la reticencia de muchos clubes.

El Villarreal se ha amparado en su presunción de inocencia para hacer un fichaje estratégico cuyas consecuencias dentro y fuera del campo aún están por ver.