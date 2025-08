Era el mejor amigo de Lamine Yamal, pero eligió jugar con Marruecos y se separaron: "Le dije: 'Ahí te quedas'"

Adam Aznou emergió hace tiempo como una de las grandes promesas de La Masía, donde forjó una profunda amistad con Lamine Yamal. Ambos de padres marroquíes, crecieron en barrios cercanos de Barcelona y compartieron años en la cantera culé.

Aquel vínculo, sin embargo, se vio marcado por un toma de decisiones contraria. Mientras Lamine Yamal eligió representar a España a nivel de selecciones, Aznou optó por Marruecos, pero su amistad se mantiene intacta.

Aznou ha hablado de su relación con Lamine Yamal: "Sí pensaba que iba a ser de los mejores del mundo, pero no que a tan temprana edad. Lo que ha hecho ahora con 16-17 años es increíble, pero lo veías en infantiles y cadetes y tú flipabas", dice en el podcast El After de Post United.

"Marcaba mucho la diferencia. Venía Lamine a jugar con nosotros y nos venía de puta madre, porque nos ayudaba mucho", añade.

Lamine Yamal prefirió jugar con España, lo cual entendió Aznou: "No hice push [para que eligiera a Marruecos] porque sabía que iba a jugar con España. Es su decisión. Yo cuando me fui a Marruecos le dije: 'Ahí te quedas, yo me voy. Yo voy a seguir mi corazón. Tú mismo, sigue lo que quieras, pero respeto tu decisión'”, bromea.

Son dos formas diferentes de sentir sus orígenes: "Yo siendo Lamine, habría elegido Marruecos. Teniendo mis pensamientos y mis ideas, habría elegido Marruecos. Es algo de cada uno y de cómo lo siente. Pero mírale, con 17 años y una Eurocopa".

Para Aznou, esta decisión no entiende de conveniencias: “Cuando llegas al primer nivel, a la absoluta, tienes que elegir lo que tu corazón diga. No decir: 'Voy a ir a una selección porque me conviene más'. En las selecciones se juega con pasión, para defender a tu país. Son sentimientos”.

Adam Aznou, jugando con el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes Europa Press

Aznou transitó entre las categorías Sub15 de Marruecos (2021) y las Sub16 y Sub17 de España. En marzo de 2023, decidió de manera definitiva representar a Marruecos, amparado en su auténtica conexión emocional.

Sobre su elección concreta, Aznou dejó claro que no era un capricho: “Marruecos está dando todo por mí, viene a por mí y me encanta Marruecos. es un sentimiento que sale de dentro, y no lo puedes cambiar. No es cosa ni de padres... Naces con él. A mí Marruecos, de verdad, me encanta, su cultura y todo lo que sea marruecos. Me senté y pensé: ¿Qué quiere mi corazón? Quiere que juegue para Marruecos'. No tenía que perder el tiempo y fui con Marruecos”.

Incluso admitió que su rumbo estaba sellado: “Yo podría volver a haber cambiado para España, pero ni se me pasó por la cabeza”.

Su elección se basó en múltiples factores: el apoyo constante de la Real Federación Marroquí (con la labor de Rabie Takassa), el brillante momento de los 'Leones del Atlas' tras el Mundial de Qatar 2022 y la posibilidad de consolidarse como titular en su país de origen. Mientras tanto, la RFEF intentó persuadirlo, pero no surtió efecto.

Adam Aznou, con el Valladolid durante la temporada 2024/25 Europa Press

El 9 de septiembre de 2024 llegó su debut con la absoluta de Marruecos, en la victoria 1-0 contra Lesoto, disputando los 90 minutos con el dorsal 26. Desde entonces, bajo la dirección de Walid Regragui, se ha afianzado como pieza clave en la reconquista africana.

Separar sus caminos a nivel de selecciones no eclipsó la amistad de Aznou y Lamine Yamal. El pasado mes de mayo, durante un Valladolid - Barcelona, ambos coincidieron en el campo, bromearon y Aznou elogió a su amigo: "Para mí es el mejor jugador del mundo", dijo entonces.

La carrera de Aznou

El 2 de junio de 2006, en Barcelona, nació Adam Aznou Ben Cheikh, hijo de padres marroquíes. Creció en el barrio de La Florida, en Hospitalet de Llobregat, en el seno de una familia trabajadora marcada por el esfuerzo de su madre al emigrar sola y, tiempo después, traer a su padre.

A los cinco años, su padre, gran aficionado, lo matriculó en el modesto Coiblan Torrasa. Tras pasar por CF Damm, su talento llamó la atención del FC Barcelona. En 2019 ingresó en La Masía, donde compartió vestuario con otros futuros talentos como Cubarsí, Héctor Fort y Marc Guiu.

En el verano de 2022, Aznou sorprendió al fichar por el Bayern Múnich. Su debut en la Bundesliga se produjo el 2 de noviembre de 2024 frente al Union Berlin, sustituyendo a su ídolo Alphonso Davies. El 10 de diciembre vivió su estreno en Champions League contra el Shakhtar Donetsk.

En febrero de 2025, el Bayern lo cedió al Real Valladolid para la segunda mitad de la temporada. Allí disputó 13 partidos y acumuló 874 minutos, adquiriendo valiosa experiencia en Primera División.

El pasado 29 de julio, firmó por el Everton FC por cerca de 9 millones de euros —con variables que podrían elevar la cifra hasta 12 millones—.