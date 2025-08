Messi hace saltar las alarmas tras retirarse lesionado a los once minutos en la épica victoria del Inter Miami

Una victoria agridulce ha conseguido el Inter Miami después de ganar al Necaxa en la tanda de penaltis y tener que lamentar la lesión del mejor jugador de su plantilla, Leo Messi. El argentino tuvo que ser sustituido en el minuto 11 tras resentirse de los isquiotibiales.

La ausencia por sanción en el último partido ante Cincinnati cortó la progresión de un jugador que estaba en uno de sus mejores momentos a nivel físico de la temporada. "Al principio estaba un poco pesado. Venía con continuidad, pero el otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté", reconoció Messi.

"El no haber jugado el otro día, si a priori parece que es mejor, para mí es peor porque yo necesito competir. Me siento físicamente a medida que juego partidos, que agarro ritmo", añadió el argentino.

Un minuto después de que Messi se fuera al vestuario, el Inter Miami se adelantó por 1-0 ante el Necaxa con un gol del venezolano Telasco Segovia tras una buena jugada colectiva con Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

Antes del All-Star, el Inter Miami atravesó un tramo muy exigente de su calendario con nueve encuentros en 35 días entre el Mundial de Clubes y la MLS, incluyendo una racha de cinco partidos en 15 días.

Una lesión muscular

Al término del partido, Mascherano analizó la posible lesión de su compatriota, aunque el alcance de la misma se sabrá una vez que Messi sea sometido a las pruebas médicas.

"Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia", confesó el entrenador del Inter Miami en rueda de prensa.

A la espera de noticias sobre el estado físico de Messi, el Inter Miami cuenta con cinco puntos tras su victoria ante el Atlas por 2-1 mientras que el Necaxa tiene cuatro después del 3-1 ante el Atlanta United.

Con el nuevo formato de la Leagues Cup, solo pasan a cuartos cuatro equipos de la MLS y cuatro equipos de la Liga MX de los 18 que aportan cada una de esas competiciones. Al Inter Miami, que fue campeón en la edición inaugural de 2023, solo le queda medirse con Pumas.

El Inter Miami, pese a la lesión de Messi, salvó dos puntos al empatar por 2-2 contra el Necaxa, con un gol épico de Jordi Alba en el 92, y anotarse el punto extra en los penaltis (5-4).

Otra vez 'in extremis', como en el 2-1 al Atlas, el Inter Miami selló el empate con un cabezazo espléndido de alguien poco habitual en esas tareas como Jordi Alba. El lateral izquierdo se elevó de maravilla en el 92 para rematar una falta sacada por de Paul.

El viento soplaba a favor del Inter Miami y en los penaltis hizo un pleno de cinco de cinco mientras que el Necaxa falló uno en las botas de Badaloni para perder el punto extra.