Sanción implacable a Leo Messi y Jordi Alba por faltar al All Star: la MLS les castiga y se perderán el duelo clave ante Cincinnati

La Major League Soccer (MLS) ha confirmado este viernes la sanción de un partido de suspensión para Lionel Messi y Jordi Alba por no haber participado en el All-Star Game 2025 celebrado el pasado miércoles en Austin (Texas).

Por tanto, los jugadores del Inter Miami se perderán el encuentro de este sábado ante el FC Cincinnati, líder de la Conferencia Este y uno de los partidos más importantes de la temporada para las aspiraciones los de Javier Mascherano.

Sus rivales lideran la tabla con 48 puntos tras 24 partidos, mientras Inter Miami se encuentra en quinta posición con 41 puntos pero con tres partidos menos disputados. Cada enfrentamiento directo en una oportunidad crucial recortar distancias en la lucha por el trofeo al mejor equipo de la temporada regular y obtener ventaja de campo en las posteriores eliminatorias.

La MLS emitió un comunicado oficial que no deja lugar a dudas sobre la aplicación de su normativa:

"Jordi Alba y Lionel Messi, del Inter Miami CF, no estarán disponibles para el partido del club contra FC Cincinnati el sábado 26 de julio debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. Según las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el All Star sin podrá competir en el próximo partido de su club".

El reglamento de la MLS es tajante al respecto y ya había sido aplicado anteriormente, como en 2018 cuando Zlatan Ibrahimović fue suspendido por ausentarse del evento.

Messi presionando a Fabián Ruiz. Reuters

Calendario

La decisión de ausentarse del All-Star Game responde a una carga de partidos que ha soportado el Inter Miami.

Messi ha disputado nueve partidos completos en apenas 35 días, sin descansar ni un solo minuto, incluyendo su participación en el Mundial de Clubes y los compromisos de la MLS tras su regreso.

El entrenador Javier Mascherano había expresado previamente su crítica frontal hacia la programación: "No se puede hacer entre semana, menos con el calendario que nosotros tenemos. Es una locura. Venimos con un calendario en los últimos dos meses, hemos jugado prácticamente cada tres días".

El técnico argentino fue más allá: "Lo que primero tenemos que pensar es que el fútbol es de los jugadores. Y si el fútbol es de los jugadores, sin jugadores no existe esto. Si no los cuidamos, vamos a estar complicados" explicaba.

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami. REUTERS

La MLS

El comisionado de la MLS, Don Garber, reconoció la dificultad de la decisión pero mantuvo la aplicación de la norma:

"Sé que Lionel Messi ama esta liga. No creo que haya un jugador que haya hecho más por la Major League Soccer que Messi. Desafortunadamente, tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el All-Star Game, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil", ha explicado.

Garber también adelantó que la liga estudiará modificar esta política en el futuro: "Vamos a revisar detenidamente la política de cara al futuro. Me comprometo a trabajar con nuestros jugadores para determinar cómo debe evolucionar la norma".