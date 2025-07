"Lo habíamos estudiado": el gol de Aitana Bonmatí que mete a España en su primera final de Eurocopa

En la intensa semifinal de la Eurocopa femenina que se fue a la prórroga, Aitana Bonmatí brilló con luz propia para liderar a España hacia su primera final continental. Su aparición por la banda derecha cambió el destino del encuentro en el minuto 113 y desató la locura.

La jugadora del Barça, que ya había mostrado su calidad durante todo el torneo, se internó hasta la línea de fondo y filtró un balón milimétrico. Ante Ann-Katrin Berger, encontró un hueco minúsculo entre los tres palos para anotar un gol que ya es historia.

Al término del partido, la centrocampista, designada mejor jugadora del chopque, resaltó la importancia del análisis previo y aseguró que cada detalle había sido estudiado al milímetro. Un enfoque que supuso la clave para evitar la lotería de los penaltis y hallar el triunfo en la prórroga.

"Tanto con el cuerpo técnico, los analistas y el entrenador de porteras, habíamos estudiado a la portera. Sabíamos que en esta situaciones a veces dejaba libre el primer palo. No me lo he pensado dos veces. He chutado con todo, no quería llegar a penaltis".

"Cuando la pelota ha entrado he empezado a correr como una loca, no sabía a dónde ir. Me he encontrado con el banquillo de pie, he ido con todas. Este gol es de todas y todos, trabajamos para estar en estos momentos y qué mejor momento que compartirlo con el grupo, que es muy bonito y sano".

En la jugada clave, Athenea desbordó por la derecha y puso un pase preciso a Aitana en la línea del área. La estrella filtró el balón por debajo de sus piernas, encaró el último tramo del campo y ajustó el disparo al primer palo con fe ilimitada.

Recordó el momento en que recibió el balón y, tras girarse, detectó que "tenía ventaja respecto a mi defensora". A partir de ahí, no vaciló "ni un segundo en luchar": "He disparado con todas las fuerzas que tenía. Hemos tenido una mentalidad excepcional".

La actual doble Balón de Oro confesó su preparación: "He trabajado físicamente y mentalmente para llegar a estos momentos en mi mejor nivel. Gracias también a todas las personas que han estado conmigo y me han ayudado para llegar al día de hoy en mi nivel top".

Consciente de la trascendencia del momento, afirmó: "Marcar en este tipo de partidos es superespecial y si puedo ayudar al equipo, bienvenido sea". La futbolista del medio campo celebró su contribución al bienestar colectivo.

También alabó a Cata Coll, decisiva en el tramo final, por sus dos paradas salvadoras que mantuvieron la portería a cero. La guardameta frustró las intentonas germanas con reflejos de gran nivel y evitó que Alemania volteara el marcador.

El mérito, según afirmó, también reside en la entrenadora Montse Tomé, que inculcó una mentalidad competitiva. Bajo su mando, España mantuvo la paciencia durante 113 minutos hasta encontrar el hueco y sellar el billete a una final inédita.

Con el corazón en un puño, la selección se despojó de la maldición ante Alemania, a la que nunca antes había derrotado en torneo oficial. Ahora, España se prepara para afrontar la final contra Inglaterra, programada para el próximo domingo en terrenos británicos.

Tras el título mundial de 2023, el equipo ansía otro logro. Aitana pidió calma y unión: "Celebrar". Con la ilusión de una generación histórica, la Selección buscará alzar un nuevo trofeo continental que confirme su hegemonía y empaque en el fútbol femenino.