El Hilali, jugador del Espanyol e hijo de padres marroquíes: "Los que vienen a delinquir deberían ser devueltos"

Omar El Hilali, lateral derecho del Espanyol y una de las promesas consolidadas del conjunto blanquiazul, ha concedido una entrevista a Betevé en la que reflexiona con contundencia sobre la inmigración, el racismo y su doble identidad cultural.

Nacido en Hospitalet de Llobregat, en el seno de una familia marroquí, El Hilali habla con claridad sobre su historia personal, sus valores y la realidad que enfrentan muchas personas de origen inmigrante en España.

La historia de Omar El Hilali no se entiende sin la de su padre, quien emigró solo desde Marruecos para labrarse un futuro en Cataluña.

Tras años de trabajo y esfuerzo, logró reunir suficiente dinero para traer consigo al resto de la familia. En Hospitalet nació Omar, el menor de seis hermanos, y fue en esa ciudad donde empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol, primero en el Hospitalet Atlético y luego en el Santa Eulalia.

A pesar de haber nacido en España, El Hilali recuerda que su infancia no estuvo exenta de dificultades, muchas de ellas derivadas del racismo.

"Mis padres sufrieron mucho para sacar adelante a la familia", cuenta. El jugador narra un episodio que lo marcó profundamente.

"Mi madre estaba en una tienda con mi sobrino y la acusaron de haber robado. Cuando llegué yo y vieron que era mi madre, la cosa cambió y le pidieron perdón".

Para Omar, esta experiencia demuestra un prejuicio arraigado que muchas familias migrantes sufren a diario.

Los que manchan la imagen

Uno de los fragmentos más destacados de la entrevista de betevé llega cuando El Hilali aborda el tema de la delincuencia asociada a ciertos colectivos migrantes.

Lejos de evitar el asunto, el defensa se muestra tajante: "Aquellos que vienen a delinquir, que son una minoría, deberían ser devueltos a su país de origen".

Su postura no esconde matices. Reconoce que la inmensa mayoría de los inmigrantes llegan con la intención de trabajar y labrarse un futuro mejor, pero considera que hay quienes "no vienen con esa idea y manchan nuestra imagen".

Omar El Hilali, en una imagen familiar de sus redes sociales

"Creo que sería muy sencillo: si alguien viene, tiene oportunidades y no las quiere aprovechar, no queda otra opción que devolverlo de donde ha venido, sea cual sea el país", afirma.

El jugador lamenta que, por culpa de esa minoría, personas como él sufran miradas de desconfianza en su día a día.

"A mí, la gente que no sabe que soy futbolista me mira mal, como si hubiera cometido 40 delitos. Y eso nos perjudica mucho", asegura.

Entre España y Marruecos

Durante la entrevista en Betevé, El Hilali también abordó su decisión de representar a Marruecos a nivel internacional, a pesar de haber nacido en España.

En marzo fue convocado por primera vez con la selección absoluta marroquí, y aunque valora profundamente lo que ha recibido en el país donde nació, decidió seguir los pasos de sus raíces.

"España me lo ha dado todo, he nacido aquí, pero los orígenes de mis padres hicieron que decidiera jugar con Marruecos. Y ellos están muy orgullosos", explicó. Para él, esta elección no supone renegar de su identidad española, sino rendir homenaje a sus raíces familiares.

Con solo 21 años, Omar El Hilali no rehúye los temas espinosos. Su discurso mezcla orgullo por su trayectoria, respeto por sus orígenes y una visión crítica sobre los desafíos sociales que le ha tocado vivir.

En un momento en el que el fútbol profesional muchas veces evita pronunciarse sobre cuestiones delicadas, el lateral del Espanyol alza la voz para defender una inmigración digna y trabajadora, pero también reclama mano firme contra quienes empañan esa realidad.