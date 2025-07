Málaga renuncia a ser sede en la organización del Mundial 2030: se abre una nueva oportunidad para Valencia

Cuando el río suena, agua lleva. Hace unos días la Cadena SER de Málaga anticipaba que el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía barajaban la posibilidad de que esta ciudad descartase ser sede del Mundial 2030 y ya se ha confirmado.

Los problemas con la reforma del estadio y el perjuicio al club y a la afición han sido los motivos que han llevado a Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, a tomar esta decisión: "Lo más responsable es que no estemos en la candidatura. Entre Mundial y el club, nos quedamos con el club".

En la rueda de prensa posterior a la reunión entre las tres administraciones, se ha afirmado que Valencia, que se quedó fuera en una primera criba de la Real Federación Española de Fútbol, puede ser la sustituta.

"Después de todo este encuentro y las inquietudes compartidas, creemos que lo más prudente, lo más sensato, lo más responsable hoy, es renunciar a la candidatura de Málaga al Mundial de 2030. Si esto supone un problema para la afición, no merece la pena continuar.

Hemos de recordar que cuando hicimos la candidatura en el Mundial, lo hicimos con el propósito de conseguir un nuevo estadio que tiene que estar en la ciudad. Si crea estos problemas y hay que elegir entre el Mundial y el club, nosotros elegimos el club y a la afición", explicó Francisco de la Torre.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

De esta forma, se consuma el fracaso de las instituciones en su intento de acoger el Mundial 2030 que se celebrará entre España, Portugal y Marruecos, además de varios partidos en Sudamérica, después de dos años en los que han sido incapaces de articular un proyecto de reforma y una solución para el Málaga.

La chispa saltó cuando tras una Junta de Gobierno Local se anunció que la capacidad del estadio de atletismo adaptado para acoger los partidos del Málaga no podría superar los 12.500 espectadores, dejando de esta forma a más de la mitad de abonados del club blanquiazul fuera del estadio.

El enfado de la afición

Eso desató el enfado de la masa social del Málaga y ha precipitado los acontecimientos que han desembocado en esta renuncia.

Hay que recordar que el estadio La Rosaleda pertenece a partes iguales al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, que se iban a repartir la financiación del proyecto a partes iguales. "Lo hemos intentado de todas las maneras", ha dicho Francisco de la Torre.

El alcalde de Málaga confirma que la ciudad renuncia a ser sede del Mundial 2030.

Un completo ridículo del Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la Diputación. pic.twitter.com/gyP42vXk2R — Niporwifi © (@niporwifi) July 12, 2025

"Es obvio que nuestro amor a la ciudad y que el Málaga CF es muy importante en nuestra ciudad y queremos que nuestro club vaya a más. No solo para estar en Segunda, sino subir a Primera y estar lo más alto posible. Cualquier tema que pudiera perjudicar esas aspiraciones legítimas de la afición y del club, nosotros lo tenemos en cuenta y llegamos a esa conclusión.

El Mundial era un medio, no un fin en sí mismo. Nosotros no necesitamos el Mundial para darnos a conocer en Europa y en el mundo. Tenemos una proyección importante como ciudad en lo cultural, tecnológico, ciudad sensible en lo medioambiental y que sigue luchando de forma ambiciosa por el problema de la vivienda", concluyó Francisco de la Torre.