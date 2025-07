Lamine Yamal y Nico Williams, ¿amistad rota?: los mensajes de la estrella del Barça y su padre que encienden la polémica

La inesperada decisión de Nico Williams de renovar con el Athletic hasta 2035 ha dejado helado al mundo del fútbol. Antes, el delantero navarro manifestó en privado su deseo de recalar en el Barça y compartir vestuario con su gran amigo, Lamine Yamal.

"Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa", anunció tras estampar su firma. La contundente declaración contrastó con los movimientos que en las semanas previas se dieron para explorar la vía de vestir de azulgrana.

Tras el anuncio oficial de su continuidad en Bilbao, las redes sociales ardieron con comentarios de aficionados y personajes vinculados al vestuario culé. Uno de los más destacados ha sido Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal.

Desde un primer momento, 'Hustle Hard' —como se hace llamar en redes el padre de Lamine Yamal— compartió en Instagram una imagen con un corazón del Barça, dejando claro su sentimiento azulgrana.

La publicación venía acompañada de una canción, del artista Skinny Flex, cuya letra reza “que no se puede confiar en nadie”.

El PADRE de LAMINE YAMAL tras la renovación de NICO WILLIAMS:



"No pasa nada, seguiremos viendo a Lamine"



"No te preocupes, lo tenemos todo hecho".

En uno de sus directos posteriores, el progenitor de la joven promesa afirmó: "Este año el Barça... vamos a hacer daño. Lo vamos a dar todo", y añadió con contundencia: "No tengáis miedo de nada ni de nadie".

El periodista José Álvarez, colaborador de El Chiringuito, le escribió: "Grande eres". A lo que el padre de Lamine respondió: "José... no pasa nada, tete. Nosotros seguiremos viendo a Lamine y otros no podrán ni disfrutar de él".

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, junto a Nico Williams Redes sociales

"Tú no te preocupes, lo tenemos todo hecho. ¿Ves? Está ahí el Lamine. Está detrás nuestro. Sin hacer daño a nadie...", insistió mientras señalaba un retrato familiar en su domicilio.

Finalmente, Nasroui pidió a sus seguidores "que Dios nos bendiga a todos. Paz y amor para todo el mundo y respeto". Un mensaje más conciliador que contrastó con la dureza de sus primeras reacciones.

¿Otro 'dardo' de Lamine Yamal?

Por su parte, Lamine Yamal compartió en sus stories un fragmento de otra canción de Morad, popular cantante de origen marroquí, que también ha dado pie a muchas especulaciones.

"Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido, y ni siquiera yo he tenido que humillarme. A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle, dime quién c*** va a quitarme", dice la letra.

Este críptico pasaje fue analizado en El Chiringuito por José Álvarez, quien consideró que "es un mensaje a un compañero que le ha dejado tirado".

💣 "Creo que es un MENSAJE a NICO WILLIAMS"



¿Estás de acuerdo con la interpretación de @10JoseAlvarez?



🤔 ¿Estás de acuerdo con la interpretación de @10JoseAlvarez? pic.twitter.com/w3jIAcTeCx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2025

En el plató, Josep Pedrerol preguntó: "¿Tú crees que es un mensaje a Nico Williams?" A lo que Álvarez contestó que, a su juicio, las alusiones guardan relación con la operación fallida del Barça.

Según su interpretación, las líneas de Lamine apuntan a que, tras suplicar su llegada, "Nico ha tenido que humillarse". "A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle" —explicó Álvarez— "es como decir que Lamine permanece firme en el Barça mientras otros eligieron el dinero".

Consciente de la repercusión mediática, el entorno de ambos futbolistas aún no se ha pronunciado directamente. Mientras tanto, la afición se divide entre quienes comprenden la lealtad al Athletic y quienes lamentan la aparente grieta en la amistad más prometedora del fútbol español.