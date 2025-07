El futbolista del Real Madrid que más celebra la llegada de Xabi Alonso al banquillo: "Ahora estoy más contento"

Xabi Alonso sigue tratando de dejar su sello en el Real Madrid. Este Mundial de Clubes se ha convertido en un gran banco de pruebas y, de hecho, algunos futbolistas se encuentran muy a gusto con algunas de las novedades que está introduciendo el técnico tolosarra.

Es el caso de Arda Güler. El jugador turco está gozando de altas dosis de protagonismo y se ha convertido en uno de los hombres favoritos de Xabi Alonso. De hecho, ha cambiado notablemente su posición en el campo con respecto a dónde venía jugando con Carlo Ancelotti.

Güler habló antes del partido que esta noche disputa el Real Madrid ante el Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes y, con naturalidad, no tuvo reparos en demostrar que está mucho más contento con la situación actual que con lo que vivía hace unos meses.

"¿Estás ahora más contento que la temporada pasada?", le preguntaron al futbolista. Su respuesta fue escueta pero muy clara. "Sí", llegó a repetir el talentoso jugador hasta en tres ocasiones. "Sin duda", volvió a repetir Arda.

"Me gusta jugar como centrocampista y estoy disfrutando mucho, ojalá que pueda seguir así", respondió el futbolista acerca de su nueva posición en este Real Madrid. "Me gusta estar detrás de dos o tres delanteros, si toco la pelota me siento muy a gusto y disfruto de cualquier manera", comentó.

Arda Güler, sustituido en el partido ante la Juventus. REUTERS

Cuestionado por lo que le pide Xabi Alonso directamente, Güler comentó que le exige llevar la manija del equipo desde el centro del campo: "Quiere que juegue como un diez, que entre mucho en juego, dirigir y mejorar al equipo, y eso es lo que quiero hacer".

Además, el turco comentó que en los momentos más complicados, cuando gozaba de menos minutos, encontró un gran apoyo en su familia, en el club y en Juni Calafat. Todos ellos apostaron por él para tratarle ver de que tendría momentos mejores como el actual.

El nuevo Arda Güler

El futbolista turco es una de las grandes sensaciones de este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Titular indiscutible desde el segundo partido de la fase de grupos, el técnico tolosarra sorprendió apostando por él en el centro del campo, unos metros más retrasados de lo que habitualmente jugaba.

La adaptación de Güler a este nuevo rol ha sido realmente buena, y el Real Madrid ha carburado con él en la sala de máquinas. Jugando muchas veces en paralelo con Fede Valverde, le ha dado frescura y dinamismo al juego del equipo blanco.

Además, pese a jugar en una posición más retrasada, Güler sigue demostrando capacidad para ir al ataque y pisar área contraria. Su calidad y su visión de juego le convierten en un centrocampista muy polivalente que puede sacar al Real Madrid de muchos apuros a lo largo del curso.

Güler está ahora pletórico de confianza, consciente de que su entrenador apuesta por él, y quiere aprovechar el buen momento que vive. Todo apunta a que volverá a ser titular esta noche en el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes ante el Borussia Dortmund.