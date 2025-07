Thomas Partey, exjugador del Arsenal y del Atlético de Madrid, acusado de violación y agresión sexual

El futbolista Thomas Partey ha sido acusado por la policía inglesa de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. Los delitos corresponden a tres mujeres diferentes, tal y como ha firmado en un comunicado la Fiscalía de la Corona.

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2022. El futbolista se marchó al Arsenal procedente del Atlético de Madrid en la temporada 2020/2021, por lo que estos episodios sucedieron con el centrocampista siendo ya propiedad del conjunto inglés.

En su comunicado, la Fiscalía de la Corona afirmó que había dado luz verde a la Policía Metropolitana para acusar a un hombre de 32 años después de la presentación de un expediente con pruebas por parte de los detectives.

A Thomas Partey se le asocian cinco cargos de violación y otro más de agresión sexual. En esta declaración se aclara que dos de los cargos de violación se refieren a una mujer, mientras que otros tres cargos de violación se refieren a una segunda mujer.

Por otra parte, el cargo de agresión sexual que se le imputa a Thomas Partey corresponde a una tercera mujer en cuestión. Jaswant Narwal, de la fiscalía británica, aseguró que se ha autorizado la acusación contra el jugador después de una "cuidadosa investigación de las pruebas recabadas".

Un futuro incierto

La investigación se ha llevado a cabo en los últimos dos años y medio y la acusación se ha hecho pública tres días después de que Partey acabara su relación contractual con el Arsenal el 1 de julio.

"Nuestros oficiales han trabajado con los agentes de la Policía Metropolitana que han llevado a cabo la investigación para revisar las pruebas y tomar las medidas pertinentes.

Recordamos a todo el mundo que mientras los procedimientos criminales estén en activo, el acusado tiene el derecho a un juicio justo.

Sabemos que este caso tendrá un importante interés público, pero es absolutamente vital que no haya informaciones o comentarios que puedan perjudicar estos procedimientos", añadió Jaswant Narwal.

Thomas Partey celebra el gol marcado ante el Brentford en la Premier. Europa Press

En 2022, el diario británico The Telegraph informó de que un futbolista de la Premier League estaba siendo investigado por delitos sexuales, pero la ley británica estipula que hasta que no hay una acusación formal, no se puede mencionar en medios al investigado.

El futbolista tendrá que comparecer en el tribunal de Westminster el próximo 5 de agosto.