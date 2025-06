Xabi Alonso recupera a Vinicius: goleador y asistente ante el Salzburgo en la mejor versión de los últimos tiempos

El Real Madrid necesita a Vinicius. Vinicius necesitaba volver a sentirse un jugador diferencial. Después de un tiempo desaparecido y varias acciones discretas encadenadas, al fin el crack brasileño ofreció esa versión que tanto se espera de él.

En el partido ante el Salzburgo fue uno de los jugadores más destacados, si no el mejor. Goleador, asistente, y de nuevo ese incordio constante para la defensa rival que tanto bien le provoca al ataque del Real Madrid.

Quizás sea la primera de muchas en el nuevo engranaje de Xabi Alonso. El sitio de Vinicius en el campo está claro, pero las voces críticas con él cada vez tomaban un poco más de fuerza. Y no se puede decir además que sin razón.

Desde que se le escapó de las manos el pasado Balón de Oro a Vinicius costaba verle siendo definitivo de manera regular. Poco a poco fue perdiendo la chispa, y en los dos primeros partidos de este Mundial de Clubes había pasado prácticamente inadvertido.

Ni ante el Al Hilal ni ante Pachuca tuvo precisamente sus mejores actuaciones. Sin embargo, la obra de arte firmada ante el Salzburgo, casi de manera clandestina en plena madrugada, vuelve a hacer crecer la fe en él. En su mejor versión es imparable.

Goleador y asistente

Vinicius volvió a ser titular en el esquema de Xabi Alonso. Partiendo desde el costado izquierdo, como a él le gusta, formó parte del tridente de ataque junto a Fede Valverde, en la otra banda escogido por delante de Rodrygo, y junto a Gonzalo, otra vez más la referencia ofensiva del equipo sin Mbappé.

El brasileño dio una lección, especialmente en la primera parte. Estuvo a punto de abrir el marcador a los 20 minutos con la primera ocasión clara del partido. Vinicius se metió entre los centrales, recibió el pase de Bellingham y tan sólo le faltó la definición en el claro mano a mano ante el guardameta del Salzburgo.

Tan sólo estaba afinando el punto de mira. Al filo del descanso, Vinicius encontró espacios por delante y el Real Madrid pudo correr a la contra.

Con mucho campo libre, Bellingham puso un pase precioso en largo para la carrera de 'Vini'. El brasileño salió a una velocidad endiablada para volver a meterse entre los centrales, y pese a que los defensas recuperaron la posición, hizo un quiebro con la derecha y definió magistralmente con la zurda.

Un tiro raso, abajo y pegado al poste, donde les duele a los porteros. Una calidad bárbara en ese lanzamiento desde la frontal del área. Así abrió el camino de la victoria blanca y el liderato hacia los octavos de final para empezar a pensar en la Juventus.

Pero todavía quedaba un truco de mago por sacar de la chistera. En el tiempo añadido del descanso, Vinicius contribuyó a matar el partido de una manera espectacular.

Huijsen fue a presionar a campo contrario y propició la recuperación del Real Madrid. El balón, con algo de suerte tras un rechace, le cayó a Vinicius. Se internó en el área y cuando parecía que iba a armar el disparo con su pierna derecha, pisó el esférico para la llegada por detrás de Valverde. El uruguayo hizo el resto para el 2-0.

Un detalle de mucha calidad que recordó, salvando las diferencias, al taconazo de Guti en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. "Sí, ha sido una buena asistencia, una de las más bonitas que he dado con esta camiseta. No he visto el vídeo de Guti, pero todos me lo han dicho cuando la jugada ha terminado en gol", dijo después.

Vinicius fue sustituido en la segunda mitad para dar entrada a Rodrygo, pero sus sensaciones vuelven a ilusionar al madridismo.