Cristiano Ronaldo recibió una oferta de un equipo histórico y pensó aceptarla: "¿Quieres jugar el Mundial de Clubes?"

En vísperas del siguiente partido del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, reveló una sorprendente gestión que casi concretó la incorporación de Cristiano Ronaldo al torneo con el equipo argentino.

Según explicó en una entrevista, el contacto fue tan informal como inesperado: "A mediados de marzo, informalmente, a través de un amigo en común, le dije: 'Tengo un Mundial de Clubes y, para un jugador como tú, que ha hecho historia... ¿no te interesa jugarlo?'".

El as bajo la manga de Gallardo no pasó desapercibido: "No solo se sintió reconocido, sino que lo evaluó y lo pensó, y luego respondió: 'Tengo que prepararme para la próxima temporada'".

Con esa respuesta, el sueño del técnico de sumar a Cristiano Ropnaldo al plantel millonario quedó disipado. "Si picaba, picaba", afirmó Gallardo, consciente de que la llamada no tendría más recorrido.

El entrenador insistió en el tinte anecdótico de la oferta: "Fíjate qué informal fue, que fue él quien decidió hacerlo público, porque de otra manera no se habría sabido. Como muchas cosas que no se saben, u otras que se dicen y son mentiras. Lo dijo y ni siquiera mencionó el club, solo dijo que era de Argentina".

Marcelo Gallardo, con River Plate en el Mundial de Clubes Reuters

Gallardo recordó el primer encuentro con el astro portugués durante una gira en Arabia Saudí: "Tuve la suerte de dirigirlo en un partido que me invitaron a Arabia —fue contra el PSG de Leo Messi—. Me encontré no solo con un gran profesional, sino con una buena persona. Quedamos con una relación en estos meses”.

En la antesala del duelo ante Rayados de Monterrey, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E, el Muñeco también lamentó la baja por lesión de Sebastián Driussi, quien se perderá lo que resta de la competición.

El caso Mastantuono

Gallardo mencionó, además, al joven delantero Mastantuono, pieza clave de su plan en River: "Nuestro proyecto deportivo del año era con él. Hay que reacomodarse, porque hay jugadores que por su naturaleza son difíciles de reemplazar, pero no creo que debamos empezar de cero".

No obstante, Mastantuono firmó recientemente con el Real Madrid hasta 2031, por lo que se unirá a la plantilla blanca una vez concluido el torneo, tras cumplir los 18 años

El técnico reflexionó sobre el caso de Mastantuono: "Es muy difícil decirle que no al Real Madrid, claramente. Yo me pongo en el lugar del futbolista, pero es mi opinión desde el lugar de técnico, que tiene cierto interés".

A su vez, reconoció que las salidas tempranas de promesas son ya la norma: "Somos formadores de jugadores hacia el mundo. Todo cada vez es más precoz, los juveniles se van más rápido y entiendo que son las reglas del juego. A los 17 años no sabes todo, nunca dejas de aprender. Después el talento lo tiene".