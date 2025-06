El 'reset' que prepara el Atlético de Madrid con la selección argentina como modelo para revertir la imagen en el Mundial

El Atlético de Madrid está obligado a hacer borrón y cuenta nueva tras la goleada sufrida ante el Paris Saint-Germain en su estreno en el Mundial de Clubes. Los cuatro goles recibidos evidenciaron las mismas carencias defensivas que el equipo lleva arrastrando durante toda la temporada, aunque ahora se sumó la falta de efectividad en ataque.

La imagen del equipo en la primera parte fue bochornosa, nada a lo que agarrarse para unos jugadores que pusieron un pie en Los Ángeles confiados en regresar a España con el título bajo el brazo. No obstante, el Atlético de Madrid que jugó el pasado domingo en el Rose Bowl no está para luchar con los cocos, al menos los de Europa.

Es por ello que en el vestuario se ha hecho autocrítica, empezando por Simeone. El argentino apostó por la titularidad de un Antoine Griezmann que solo había sido titular en dos de los últimos siete partidos en La Liga. La jugada le salió mal al argentino, aunque en Sorloth no encontró la solución.

Desde el Atlético de Madrid no quieren encender las alarmas antes de tiempo. La derrota ante el PSG podía entrar en los planes -no así el resultado- porque el debut fue ante un miura, el actual campeón de la Champions, es por ello que los dos próximos compromisos deberían permitir al equipo recuperar la confianza.

Los rojiblancos dependen de sí mismos para clasificarse a los octavos de final. Para ello deberán ganar al Seattle Sounders y al Botafogo, dos rivales muy asequibles para un equipo que, compuesto por hasta seis jugadores argentinos, quiere repetir la gesta de 'La Albiceleste' en Qatar 2022.

La victoria de Argentina en el Mundial

El Atlético de Madrid quiere emular el debut que tuvo la selección argentina en el Mundial de 2022 cuando los de Scaloni debutaron con derrota ante Arabia Saudí y terminaron ganando la final ante Francia. "A veces las cosas empiezan mal para terminar bien", expuso Rodrigo de Paul en Instagram.

El mediocentro argentino se conoce de sobra la historia, puesto que es la hoja de ruta que recorrió en Qatar. En aquella plantilla estaban Correa, Nahuel Molina, Julián Álvarez y el propio De Paul, quienes buscan repetir el reto.

Y Argentina no falló. En fase de grupos ganaron a México y a Polonia, terminando como primera de grupo. En octavos se cargaron a Australia, mientras que en cuartos la selección neerlandesa fue su víctima en la tanda de penaltis, Croacia sucumbió en semifinales y Francia en la final.

Post de Rodrigo de Paul en una 'storie' de Instagram,

Perder en el estreno para acabar siendo campeón del mundo lo hizo también España en 2010, de Suiza a Países Bajos. No sería la primera vez que se consigue una gesta de semejantes características y el Atlético de Madrid confía en sumarse a una lista que, por el momento, encabezan las dos selecciones.

"Dura derrota, pero esto no termina acá. ¡Vamos, Atleti!", publicó Julián Álvarez. "Si sabremos de eso, vamos Arañita", contestó el propio De Paul, haciendo de nuevo referencia a lo sucedido en 2022.

Entonces la selección se rearmó ante Polonia; y ahora el examen es ante Seattle Sounders. Un primer mal paso condiciona, pero no define lo que será el camino del Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes.

Los rojiblancos ya apenas tienen margen de error y Simeone debe actuar de manera inmediata. El equipo no carburó en Los Ángeles y si bien en la segunda parte se mostraron más sólidos, en líneas generales hicieron agua en defensa y el ataque fue insuficiente con solo Julián Álvarez dando la talla.

Y es que Griezmann volvió a ser uno de los jugadores señalados. 'El Principito' no pudo celebrar su renovación con una victoria y a tenor de su rendimiento sobre el terreno de juego, parece que tampoco estaba para muchas fiestas. La conexión con 'La Araña' no funcionó y aunque Simeone juntó al tridente, el resultado no se reflejó en el marcador.

Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez, el tridente del Atlético de Madrid.

Y es que el tridente aterrizó en Estados Unidos con ganas de soñar. Julián siendo el líder de una parcela ofensiva que atravesó momentos muy irregulares con Griezmann lejos de su mejor nivel y Sorloth en el banquillo. No obstante, el noruego terminó siendo el máximo goleador de la plantilla después de un final de temporada arrollador.

Todo hacía indicar que sería de la partida ante el PSG, pero volvió al lugar donde más tiempo ha estado esta temporada. Sin embargo, las aspiraciones del Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes pasan por el olfato goleador de los tres.

Ante el Seattle Sounders tendrán la opción de devolver la confianza a una afición que, desde España, quiere ver a su equipo celebrar el último y el que sería el único título de la temporada.