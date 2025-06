Sergio Ramos abraza la eternidad: MVP a los 39 años contra el finalista de Champions y su gol 74 de cabeza

"Sigo manteniendo la misma ilusión". Es lo que decía Sergio Ramos, en Los Ángeles, durante la rueda de prensa que dio en vísperas de su debut en el Mundial de Clubes. Con el brazalete de capitán de Monterrey, un día más tarde arrancó un empate al Inter de Milán (1-1).

Ramos lideró el pequeño milagro de un equipo mexicano contra el finalista de la última Champions League. A sus 39 años, el veterano zaguero dejó su huella con un cabezazo letal y se marchó al hotel con el galardón de MVP del partido.

En un duelo celebrado en el estadio Rose Bowl de Pasadena, Ramos —el 'eterno capitán'— sorprendió al mundo con una actuación que desafía el paso del tiempo.

Los pupilos del técnico español Domenec Torrent afrontaron el encuentro sin complejos y lograron arrancar un empate 1-1 ante un aguerrido Inter de Milán.

El gol que cerró el marcador llegó en el minuto 42 gracias a una volea de pierna derecha del delantero argentino Lautaro Martínez, que ajustició la portería defendida por Sommer.

Sin embargo, el momento estelar correspondió a Ramos, que envió al fondo de la red un preciso centro de su compatriota Oliver Torres en el 25'. Con ese tanto, alcanzó su gol número 147 como profesional, de los cuales 74 han sido de cabeza; más de la mitad de sus dianas totales.

"Al final, cuando no se gana y no se consiguen los tres puntos, obviamente uno no se va feliz al cien por ciento a casa", reflexionó el defensa tras recibir el reconocimiento individual. "A nivel personal es una alegría tremenda contribuir, pero el premio individual tiene un significado menos importante. Lo colectivo es la prioridad".

Sergio Ramos celebra su gol en el Mundial de Clubes Reuters

Ramos reveló el secreto tras su testarazo: "La del gol fue una jugada ensayada; necesitaba el bloqueo de mi compañero para rematar con ventaja y la ejecución salió bien; espero que no sea el último del campeonato".

El defensa, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, añadió que el equipo mexicano se siente más tranquilo tras puntuar ante uno de los favoritos.

Previo al choque, los Rayados habían tenido una campaña irregular: eliminación en octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf y caída en cuartos del torneo Clausura de México. No obstante, la ambición de ser protagonistas en el Mundial de Clubes se mantiene intacta.

"Ellos tuvieron jugadas claras en la primera mitad; nosotros en la segunda. Jugarle de tú a tú al Inter dice mucho de Rayados y de la intención con la que vinimos al torneo", afirmó el capitán, señalando la solidez defensiva y el carácter ofensivo mostrado por su equipo.

De cara al próximo compromiso, el zaguero español apuntó que "hicimos muchísimas cosas bien y fallamos en muchas. Debemos analizar los errores y mejorar porque la exigencia con el River será alta".

El sábado, el Monterrey se medirá al River Plate argentino en la segunda jornada del grupo E.

Este empate sitúa al conjunto regiomontano en posición desafiante dentro de su grupo, mientras que el Inter deberá afinar su puntería antes de enfrentarse al japonés Urawa Red Diamonds.

De fondo, la sombra de la final perdida ante el PSG en la Champions League sigue impulsando a los italianos a buscar la revancha.

Con un cabezazo impecable, un liderazgo inquebrantable y la pasión de quien trasciende generaciones, Sergio Ramos confirma que, a pesar de los años, sigue siendo un referente mundial. El legado continúa.