Xabi Alonso, confiado ante su debut con el Real Madrid: "Llega el momento de la verdad, empieza el Rock and Roll"

"Simone Inzaghi no ha tenido mucho tiempo para trabajar, pero tiene un equipo con una enorme calidad: Mitrovic, Milinkovic-Savic, Malcom... es un club muy fuerte, que luchaba por la Champions de Asia. Y tiene un entrenador que ha estado en la final de Champions. Veremos qué pasa mañana. Pero será un reto bastante intenso".

El Madrid, candidato

"Sin duda, el Madrid siempre será candidato. Pero luego hay que demostrar. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, porque hay que dar muchos pasos hasta ahí. Pero es el objetivo".

Qué le pide a Modric

"Es muy fácil trabajar con Luka, porque siempre hemos tenido muy buena relación. De compañeros, amigos y ahora, jugador-entrenador. Hay confianza para hablar. Me gusta ver cómo influye en los jóvenes. Queremos disfrutarlo, porque es un jugador de época, legendario. Poder estrujarlo un poco más, hasta el último día, será un lujo".

Mastantuono

"Estamos contentos, porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Su madurez se traslada fuera del campo. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él: por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad. Lo seguimos en River, donde está dando unos pasos que lo han llevado al Real Madrid. Será muy importante".

Jóvenes en el banquillo

"Los procesos de adaptación llevan sus tiempos. Luka, por ejemplo, fue de menos a más. Arda, Endrick... son procesos naturales. Este segundo año entrarán un poco más. Todo es algo natural".

Una "pretemporada"

"Cualquier competición que el Real Madrid dispute... es candidato. Pero no pensamos en el 13 de julio. Todo llegará, pero antes, hagamos equipo. Trabajemos poco a poco. Veamos cómo queremos jugar. El punto de partida es mañana, cuando seguro que faltarán cosas, pero no hay que frustrarse. Toca ir dando pasos".

Carvajal y Trent

"Para cualquier entrenador es un privilegio tener jugadores de ese nivel para una posición. Trent es más polivalente... y con Carva, estamos ansiosos de que regrese. Pero de Trent puedo decir que su impacto, por ahora, está siendo muy bueno. Este tema es un bendito dolor de cabeza".

Conocer a Vinicius

"No le conocía, pero en diez segundos lo reconocí. Su forma de ser, de comunicarse... es muy pasional, emocional. Y hay que estar cerca suyo. Me gustan mucho estos jugadores. Tiene un gran corazón, eso es lo que he sentido en estos pocos días".

Qué no puede faltar mañana

"Hambre de ganar, de competir, de querer jugar bien. Debemos mezclar muchas cosas, pero ese amor propio, ese sentimiento de equipo, ese defender el escudo... el equipo ya lo tiene, pero hay que trabajarlo. Debemos ser un equipo".