La tarde de pesadilla del Atlético en Los Ángeles: "Nadie en Europa está acostumbrado a esto. Me dolían hasta las uñas"

El Atlético de Madrid sufrió un duro revés en su estreno en el Mundial de Clubes 2025, después de caer por 4-0 ante el PSG en un escenario inédito para la plantilla rojiblanca.

El choque, celebrado en Los Ángeles a las 12:00 horas bajo una sensación térmica que alcanzó los 34 °C, se tiñó de fatiga y desencanto desde el pitido inicial.

El marcador quedó resuelto con tantos de Fabián, Vitinha —que fue elegido como mejor futbolista del encuentro—, Senny Mayulu y un penalti transformado por Kang-in Lee.

La diferencia en el marcador reflejó la superioridad con la que los de Luis Enrique dominaron en Pasadena, California, mientras el frío ambiente de Champions europeo dio paso a un calor sofocante.

A pesar del resultado, los jugadores del Atlético salieron a la zona mixta dispuestos a explicar sus sensaciones. El primero en tomar la palabra fue Javi Galán, quien confesó sentirse "asfixiado" en el cuerpo a cuerpo con el calor:

"La cancha se secaba muy rápido, pero no es excusa ya que es para los dos equipos. Aunque en verdad se hacía duro".

La queja más gráfica llegó de Marcos Llorente, que describió cómo el calor afectó incluso a pequeñas partes de su cuerpo: "Nadie en Europa está acostumbrado a jugar con este calor, pero es lo mismo para todos".

🔥 Llorente alza la voz por el sofocante calor: "Me dolían las uñas de los pies, no podía frenar"#FIFACWC pic.twitter.com/GrRf0lDrDO — MARCA (@marca) June 15, 2025

Y añadió: "Hacía un calor terrible, tenía los dedos de los pies que me dolían, las uñas me dolían... no podía ni frenar, ni arrancar. Es increíble, pero como para todos es igual no hay queja".

Oblak, al igual que sus compañeros, admitió el impacto de la temperatura en el rendimiento: "Tanto nosotros como el PSG no hemos estado a gusto con la temperatura. Si ellos han podido, nosotros también". El guardameta, con gesto serio, zanjó así el debate sobre posibles excusas.

Desde el lado francés, Luis Enrique también destacó el protagonismo del termómetro en el desempeño de ambos equipos: "El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean, pero los equipos se resienten".

El preparador, sin embargo, agregó que su equipo había "ganado justamente".

Luis Enrique, en el banquillo del PSG en el Mundial de Clubes EFE

La cita en Los Ángeles fue diseñada para coincidir con el prime time europeo y emular el ambiente de Champions, pero las condiciones climatológicas —más de 30 °C y un 60% de humedad— pasaron factura.

El técnico colchonero, Simeone, había optado incluso por estrenar camiseta corta, un detalle poco habitual en su vestuario.

Este mismo desafío climático aguarda a Real Madrid y Al Hilal, que se medirán en Miami el próximo miércoles a las 15:00 horas, con un horario de retransmisión en España a las 21:00.

"Hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados porque va a ser muy duro", avisó Vinicius en declaraciones a Realmadrid TV.

A pesar del correctivo sufrido, el Atlético aún puede tomarse este resultado como un aviso sin demasiadas consecuencias.

El equipo del Cholo se medirá en la fase de grupos al Seattle Sounders de la MLS y al Botafogo de Brasil con el objetivo de avanzar a eliminatorias y mantener vivo el sueño de levantar el título.