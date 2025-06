El año sabático de Xavi termina y desde Arabia llega el primer pretendiente para cumplir con su deseo de volver a entrenar

Desde su salida del Barça en mayo de 2024, poco se ha sabido hasta ahora de Xavi Hernández. El español quiso alejarse del foco mediático y tomarse un respiro después de la presión a la que estuvo sometido durante las dos temporadas y media que dirigió al conjunto azulgrana.

Es por ello que decidió tomarse un año sabático hasta volver a sumergirse en un nuevo proyecto. Durante este tiempo, Xavi se ha dejado querer por Inglaterra y no tanto con la posibilidad de volver a España, donde "es todo sobre los resultados", reconoció a primeros de mayo a The Athletic.

A lo largo de estos doce meses, el exentrenador del Barça ha recibido varias propuestas, pero no le han convencido para cambiar su plan. Después de haber terminado la temporada 24-25, el último nombre con el que se le ha relacionado es el de Al Ahly, de la Saudi Pro League.

Según el periodista David Ornstein, de The Athletic, Xavi es una de las opciones más reales para sustituir a Matthias Jaissle, que tiene contrato hasta 2026, pero que no quiere renovar, algo que ha obligado al club saudí a moverse.

Sin embargo, el de Tarrasa no es la única opción que el club árabe tiene encima de la mesa. También están valorando desde Al Ahli la posibilidad de firmar para su banquillo al griego, Ange Postecoglou, que ganó la Europa League con el Tottenham y, dieciséis días después, fue destituido.

En busca de un proyecto

En mayo, para el mismo medio que ha dado esta información, Xavi desveló cuáles eran sus planes de futuro. "No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: 'Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto'. Me encantaría trabajar en la Premier League, porque me encanta la pasión que hay allí.

"El Chelsea con Maresca tiene un buen proyecto, el Arsenal con Arteta también tiene un buen proyecto. Es su sexto año allí y ha habido temporadas difíciles, pero el club confió en el proceso y siguió. Eso no pasa en España", reconoció.

Xavi Hernández durante el encuentro frente al Shakhtar REUTERS

En su etapa como entrenador, Xavi Hernández tiene en su palmarés una Liga y una Supercopa de España, además de haber levantado varios títulos en su paso por el Al-Sadd catarí. A pesar de haber entrenado por el momento a dos clubes, no descarta dirigir a un combinado nacional.

Preguntado por la selección española, fue muy claro: "¿Por qué no? O a cualquier otra. No tengo prisa. No tengo una obsesión de dónde quiero entrenar. Estoy tranquilo viendo fútbol y estando con mi familia.