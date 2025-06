El inicio de la 'era Xabi' y el final de un mercado frenético del Real Madrid, que espera cerrar a Mastantuono y a Carreras

El Real Madrid regresa a los entrenamientos. Lo hace este lunes en la que será la primera jornada con Xabi Alonso al frente. El técnico tolosarra tendrá su primera toma de contacto oficial con la plantilla, con el Mundial de Clubes en el horizonte.

Es cierto que Xabi no podrá contar en su primer día con buena parte de su plantilla. El parón internacional y las lesiones reducen casi al mínimo el grupo que iniciará el trabajo. Del primer equipo sólo habrá cinco: Lucas Vázquez, Asencio , Fran García, Ceballos y Rodrygo.

Así, tras la toma de contacto inicial —si bien Xabi ya ha tenido charlas con muchos de sus jugadores—, poco a poco se irán sumando el resto de jugadores para preparar el debut en el Mundial. Serán nueve días de trabajo hasta el 18 de junio, fecha del partido de grupos contra el Al Hilal.

El arranque de la 'era Xabi' llega en un momento donde las oficinas de Valdebebas están echando humo. Hacía tiempo que no se veía en el Real Madrid un mercado de fichajes así, aunque haya sido en la ventana de diez días improvisada por la FIFA para el Mundial.

El mercado cerrará el martes y no se volverá a abrir hasta el 1 de julio. Es decir, aquellas operaciones que no se hayan realizado a tiempo tendrán que esperar hasta la mitad del Mundial para ser oficiales. Y el Madrid llega a la recta final con trabajo que hacer.

Anunciados están Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. La del primero fue una operación relámpago que se cerró con el pago de su cláusula al Bournemouth (59M) y la del segundo estaba ya pactada con el jugador al acabar contrato con el Liverpool.

En el caso de Arnold, sólo hubo que negociar con el club red el pago de una cantidad de dinero —entre 5 y 10M— para incorporar ya al inglés, puesto que su contrato vencía el 30 de junio. El Madrid no se iba a detener ahí, con el objetivo de hacer tres o cuatro fichajes para el Mundial.

Álvaro Carreras Reuters Reuters

Los nombres marcados en la agenda eran Álvaro Carreras, el elegido para reforzar el lateral izquierdo, y Nico Paz, con la opción de su retorno al club abierta por sólo 8M. El Madrid ha ido trabajando en lo de Carreras día tras día, contando con el 'sí' del jugador —con pasado en La Fábrica— desde el principio.

El problema con Carreras ha sido siempre el Benfica. El club lisboeta, que también participará en el Mundial de Clubes. No se lo está poniendo fácil al Madrid. Si suele ser un vendedor complicado, en estas circunstancias —con el torneo de la FIFA de por medio— lo ha sido aún más.

El Benfica se ha remitido en todo momento a la cláusula de Carreras: 50M. Un precio que en el Madrid ven excesivo y que se ha tratado de rebajar. El límite estaba entre los 35-40 'kilos', pero es el equipo portugués el que tiene la sartén por el mango en este caso.

Carreras vuela a EEUU... con el Benfica

Aunque la pasada semana se pensó que el fichaje era inminente, la realidad es otra. Lo de Carreras sigue sin anunciarse, aunque el Real Madrid y el entorno del jugador siguen confiando. El Benfica, para tensar aún más la cuerda, quiere al lateral este lunes en el vuelo a Estados Unidos.

A menos de 48 horas de cerrarse el mercado, o Madrid o Benfica deberá aflojar si quieren que haya trato. Si Carreras es inscrito con el equipo luso para el Mundial el próximo 10 de junio, no podría jugar con los blancos aunque fuera a partir del 1 de julio en caso de cerrarse en ese tramo de tiempo.

Franco Mastantuono, durante un partido con River Plate EFE

Más optimismo hay con Franco Mastantuono, el futbolista que ha hecho olvidar el nombre de Nico Paz —junto a las dudas propias del jugador de perder su rol protagonista en el Como por ser un suplente más en el Madrid—.

Lo de Nico se aplaza. Puede que a agosto o puede a que 2026 o 2027, años en los que el Madrid también podrá recuperarle. En cualquier caso, el club blanco no perderá el control sobre el prometedor centrocampista y no le forzará a tomar una decisión que no quiere.

De Nico a Franco

El timing, con la aparición de Mastantuono en escena, ha sido perfecto. Lo de Franco ya se sabe cómo ha sucedido: el PSG lo llegó a tener casi cerrado, se enteró el Madrid y viajó hasta Buenos Aires para darle la vuelta a la tortilla.

En cosa de horas, Mastantuono pasó a dar el 'sí, quiero' al Madrid, que en realidad había trabajado en persuadirle desde hacía más de un año. El sueño del chaval, de sólo 17 años, era vestir de blanco, y así será.

Con River, poco que negociar. Se pagará su cláusula (40M de euros, que ahora sí los vale) y no hay problemas con los plazos (tres). La cuestión está en si jugará el Mundial de Clubes con el equipo argentino o con el Madrid.

El club blanco sabe que puede incorporarle ya, aunque no cumpla los 18 años hasta agosto. Hay precedentes —con pasaporte italiano, como tiene Franco— que lo avalan. El Madrid le quiere cuanto antes a las órdenes de Xabi Alonso.

Los tiempos serán sagrados: el Madrid debe convencer a River (y a Mastantuono) para que en EEUU Franco vista de blanco y, en caso de lograrlo, correr para hacer el reconocimiento médico y que todo quede firmado. Antes de acabarse el día 10.

Movimientos y más movimientos en el Real Madrid, que ve prioritario pelear por el título del Mundial de Clubes. Sería un golpe de prestigio —ser el primer campeón— y económico —se llevaría 145M si levanta el trofeo—.

Carreras y Mastantuono. Mastantuono y Carreras. Los nombres en torno a los que gira el Madrid estos días. A veces tan cerca, a veces tan lejos. Xabi podría tener a ambos en el Mundial de Clubes. O a ninguno. Las máquinas echan humo en Valdebebas.