Fabián Ruiz, el gran error de Luis Enrique en la Selección: una temporada de coronación y un fijo con Luis de la Fuente

Al igual que sucedió el año pasado en la Eurocopa, la Champions del PSG ha catapultado otra vez a un Fabián Ruiz que se ha convertido en el hexacampeón vigente. El mediocentro español se ha alzado con los títulos de hasta seis competiciones diferentes: cuatro con el equipo francés y dos con el combinado nacional.

El palaciego ha hecho una temporada de escándalo: ha jugado todo, tanto con Luis Enrique como con Luis de la Fuente. En el último año, su palmarés se ha incrementado de manera sobresaliente con la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, la Champions, la Eurocopa, sin olvidar tampoco la UEFA Nations League ganada en 2023.

El impacto que tiene en el juego tanto en el Paris Saint-Germain como con la Selección es descomunal. 54 partidos ha jugado esta temporada con el conjunto francés donde ha marcado cinco goles y ha repartido diez asistencias. Sin embargo, su aportación va más allá de estos números.

Durante la final de la Champions ante el Inter de Milán llevó la batuta del partido junto con Vitinha. Los dos se encargaron de hacer encantados el 'trabajo sucio' para conseguir como resultado la mayor goleada en una final de la Copa de Europa. De hecho, de sus botas nació el 1-0 de Achraf Hakimi.

A pesar de su rol como jugador clave para Luis Enrique, su relación con el asturiano ha tenido importantes altibajos. La ausencia en el Mundial de Catar disputado en 2022 fue muy sonora y difícil de entender para la mayoría excepto para el seleccionador. No obstante, 'Lucho' acabó reconociendo el error que cometió con aquella decisión.

Un antes y un después

Fabián Ruiz fue uno de los grandes artífices de que España se proclamara campeona de Europa el verano pasado y también ha sido uno de los principales 'culpables' de que el PSG ganara la primera Champions de su historia.

Cuesta creer que apenas dos años antes, con Luis Enrique, su actual entrenador en el PSG, se quedara fuera de la lista para Qatar 2022: "Fue internacional conmigo. Jugó la Euro 2021, pero al Mundial no lo llevé y creo que me equivoqué. En su momento creía que no, pero ahora lo puedo decir: me equivoqué, debería haber estado".

A raíz de esa exclusión y coincidiendo con la llegada de Luis Enrique al banquillo parisino, se especuló con la posible salida de Fabián.

Fabián Ruiz y Luis Enrique celebran la victoria en la final de la Champions. Reuters

Pues bien, el español, fichado del Nápoles en 2022 por 22,5 millones de euros, se ha abierto paso en un centro del campo muy exigente -compite por un puesto con Vitinha, Zaïre-Emery y Joao Neves- hasta convertirse en 'capitán general' del PSG.

"Sé que ha tenido algunos momentos en los que aquí no se ha apreciado su aportación al equipo, pero yo estoy muy contento con su rendimiento desde la temporada pasada. Es uno de los mejores a la hora de jugar en función a sus compañeros y eso es clave en nuestro estilo", remarcó Luis Enrique en el mes de febrero.

"Es capaz de jugar de cara con muchísima claridad y dar pases decisivos con facilidad. Es capaz de jugar entre las líneas, es capaz de jugar sin balón. Tiene llegada, tiene chut, tiene trabajo defensivo", añadió el asturiano deshaciéndose en elogios hacia su jugador.

Fabián era el otro protagonista de esta historia que tardó en explicar su versión sobre una supuesta mala relación con el que fuera seleccionador de España y ahora es su entrenador en el PSG: "No sólo no lo culpo, sino que nunca tuve ningún problema con él.

Todo lo que se ha dicho sobre esto siempre ha sido falso. Fue él quien me hizo debutar en la selección. En el PSG tampoco tuvimos nunca problemas. Al contrario todo va muy bien, me hizo jugar mucho. Estoy muy feliz de tenerlo como entrenador", reconoció tras la Eurocopa.

Fabián Ruiz durante el partido ante Países Bajos en la Nations League. Europa Press

Después de haber terminado la temporada con el Paris Saint-Germain -a falta de la disputa del Mundial de Clubes-, la Selección ya le espera con los brazos abiertos para el partido ante Francia en las semifinales de la Nations League.

Salvo sorpresa mayúscula de Luis de la Fuente, el mediocentro español volverá a ser el encargado de llevar el timón del barco con la firme convicción de ganar por segundo año consecutivo la UEFA Nations League.