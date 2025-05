Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal rompe moldes: la evolución de la siempre difícil figura del 'padre de'

Desde los primeros años de formación en el fútbol base, el rol del padre de un deportista es muy influyente en su educación, sus valores, su rendimiento y su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Pero no solo eso.

Si esos hijos acaban siendo profesionales, es frecuente que el progenitor esté muy presente en su carrera o que incluso ejerza como representante. A veces, su figura hace de faro. Otras, la mezcla entre amor familiar y negocios acaba intoxicándose.

Con el recuerdo de figuras paternas como la del padre de Neymar o Lewis Hamilton, la figura del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha sido la última capaz de acaparar los focos por sus comentarios y polémicas.

La carrera de Lamine está repleta de experiencias de todo tipo en un espacio pequeño de tiempo. Incluido un susto familiar.

Mientras el jugador reside en La Masía, su padre no ha abandonado el barrio que lo vio crecer.

El verano pasado, con la victoria española en la Eurocopa aún reciente, Nasraoui, de 35 años, recibió tres puñaladas tras una reyerta callejera en el barrio que Lamine popularizó a través de sus celebraciones: Rocafonda.

El 14 de agosto, Nasraoui paseaba por la calle con una camiseta de fútbol de su hijo cuando unos vecinos le arrojaron agua desde el balcón y le increparon.

El padre del jugador se encaró con ellos y se produjo una pelea que obligó a intervenir a la policía local.

Horas más tarde, según avanzó La Vanguardia, estas personas se citaron con el padre bajo el pretexto de hacer las paces, pero a su llegada y sin previo aviso, le propinaron tres puñaladas en el tórax y el abdomen.

Nasraoui fue asistido por un amigo y la rápida asistencia de los servicios de emergencia salvó su vida. Sin embargo, ingresó en estado grave en el hospital de Badalona.

Al día siguiente, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas, de nacionalidad española, por su vinculación con el incidente.

El suceso dio mucha visibilidad a Nasraoui y, desde entonces, no se ha mordido la lengua a la hora de expresar sus opiniones sobre su hijo o la actualidad del mundo del fútbol.

Tampoco le ha temblado el pulso para meterse en jaleos políticos.

En mayo de 2023, fue condenado a pagar una multa por haberse visto envuelto en una trifulca con una carpa de Vox durante la campaña electoral del 23-J.

La sentencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró refleja que el padre de Lamine se percató de la presencia del partido político junto a un colegio y se acercó a insultar a sus integrantes. También se señala que más tarde, se juntó con varios individuos para lanzarles huevos.

El padre de Lamine pidió disculpas, pero esgrimió sus motivos y alegó que estaba cansado de los ataques y los prejuicios racistas.

"Pido perdón, soy humano. Aquel día mi hijo estaba viajando con la Selección para representar a este país y estas personas provocaron junto a un colegio público donde hay todo tipo de razas. Tenemos que avanzar, ayudarnos y querernos. Me dicen que me vaya a mi país, pero mi país es España. Mi madre ha cotizado 50 años aquí y mi abuelo fue militar aquí. No tienen derecho", alegó en el juicio.

Neymar Pai

El Barça tiene el precedente reciente del padre de Neymar Jr, con el que el club tuvo que lidiar en todo tipo de negociaciones.

La relación ya fue complicada desde su llegada desde el Santos en 2013, marcada por las polémicas por el supuesto coste de la operación.

Inicialmente, se cifró en 57 millones de euros, pero las investigaciones judiciales revelaron que el montante final era muy superior si se incluían una serie de cláusulas y comisiones con terceros y en las que el padre del jugador tuvo un papel activo.

Neymar padre e hijo.

El padre de Neymar ha ejercido de representante del jugador durante toda su carrera y ha ido acumulando acusaciones de fraude fiscal por lucrarse a través de comisiones y contratos paralelos a los que firma su hijo.

La mayoría de las causas se resolvieron mediante acuerdos o fueron desestimadas, pero la carrera del crack brasileño y la figura de su padre estuvieron marcadas por el daño reputacional vinculado a estos asuntos.

El gran choque llegó en 2017, a raíz de la salida del brasileño rumbo al PSG.

A pesar de que el jugador parecía destinado a renovar, la mareante oferta del PSG, que llegó a abonar la cláusula de 222 millones de euros, acabaron con el jugador en París.

Desde el Barça se culpó al padre de Ney de fomentar el traspaso por intereses economicos y no deportivos, buscando sacar tajada de una operación tan millonaria.

LeBron James y Haliburton

En la NBA también hay padres que dan que hablar. No hace falta ni rebuscar en la historia: hace unas semanas, el padre del base de los Indiana Pacers Tyresse Haliburton dejó una de las imágenes más comentadas de la temporada.

Al finalizar el encuentro de Playoff que suponía la victoria de los Pacers en la serie ante los Milwaukee Bucks, el padre de Haliburton saltó a la pista y se encaró con la estrella rival, Giannis Antetokounmpo.

Ambos mantuvieron una discusión acalorada y el equipo vetó su entrada en los próximos partidos.

El entorno de Haliburton, que está protagonizando un final de temporada espectacular, está muy caldeado desde que una encuesta anónima de jugadores reflejase que el base es el jugador más sobrevalorado de la liga para sus colegas.

LeBron James had some words for Stephen A Smith 😳



pic.twitter.com/wGRwS2oUdy — Lakers All Day Everyday (@LADEig) March 7, 2025

Y no hay que olvidar al jugador más relevante de la competición en el siglo XXI: LeBron James.

Su carrera es tan longeva que el Rey puede presumir de ser compañero de equipo de su hijo, Bronny James.

Desde su salto a la NBA, varios sectores de la prensa y muchos aficionados han ninguneado al jugador asegurando que está en la máxima competición del baloncesto mundial gracias a su apellido.

Su nivel, desde luego, invita a ello. Bronny tuvo que ser relegado a la G-League ya que no estaba preparado para el nivel de la NBA y las críticas fueron despiadadas.

El enfrentamiento más viral entre la prensa y el padre del jugador llegó en marzo.

El pique entre el padre de Haliburton y Antetokounmpo terminó así 😰pic.twitter.com/zALcj5Dug1 — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) April 30, 2025

El periodista Stephen A. Smith, famoso en el mundillo NBA por sus polémicas, había atacado duramente al hijo de LeBron y le había acusado de estar en la liga por enchufe.

Al finalizar un partido, LeBron se encaró con el periodista para afearle sus críticas al joven jugador.