Joaquín, rotundo sobre el 'dardo' del Sevilla tras la derrota del Betis en la Conference League: "Nosotros estamos aquí"

Nada más concluir la final de la Conference League entre el Betis y el Chelsea, el Sevilla no tardó en dejar su sello en las redes sociales. Aprovechando un tuit de los blues que celebraba la victoria por 1-4, la cuenta oficial en X quiso recordar el pasado de uno de los protagonistas.

"Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico". La publicación despertó recuerdos de la etapa de Maresca como jugador en el Sánchez Pizjuán, donde vistió la camiseta hispalense desde la temporada 2005/06 hasta la 2008/09.

Su paso por Nervión estuvo marcado por actuaciones memorables, como aquel doblete en la primera final de la UEFA.

Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico.#UECLfinal https://t.co/86UvEcocj1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2025

En El Partidazo de COPE se analizó el movimiento sevillista. El tema salió al aire y, poco después, se puso en contacto con Ángel Haro, presidente del Real Betis, para conocer su opinión.

"No lo he visto, pero ellos están ahora en otra guerra que a mí no me interesa; nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo bien el año que viene y ellos están en otra guerra muy diferente a la nuestra", dijo el presidente verdiblanco.

Cuando le preguntaron si el Betis habría reaccionado de igual manera, Haro señaló: "Pues si dependiera de mí, no; pero bueno, no sé, si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría. Pero bueno, ya digo, ni lo he visto, ni sé exactamente qué es lo que han puesto. ¿Es un tuit oficial del club?".

Al confirmarle que sí, contestó con sorna: "Pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año".

🤬 Ángel Haro, presidente del @RealBetis, responde a la felicitación del @SevillaFC a Enzo Maresca



🚨 En directo en @partidazocope, con Juanma Castaño



😱 "Yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/CgMf0giPEJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 28, 2025

Poco después del pitido final, COPE también quiso conocer la versión de Joaquín Sánchez, quien desde su retiro ejerce funciones en la dirección deportiva del Betis. "¿Has visto el tuit del Sevilla?". Con semblante serio, el exfutbolista afirmó: "No".

Tras leer el mensaje, Joaquín se limitó a responder: "Pues nada. Nosotros hemos jugado una final hoy, de Conference. Y yo creo que ese es el orgullo y la felicidad que tenemos". Sus palabras, breves y mesuradas, buscaron desviar la atención de la polémica y enfocarla en el mérito de su equipo.

A continuación, insistió en el equilibrio de fuerzas: "El año que viene, pues será otro año. Afortunadamente estamos en un momento ascendente, que es lo que nos interesa, y ese es nuestro objetivo".

En el terreno de juego, la final celebrada en el Estadio Municipal de Breslavia (Polonia) supuso una dolorosa derrota para los verdiblancos. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini soñaba con su primer entorchado continental, pero la eficacia del Chelsea certificó el 1-4 definitivo.

Más allá de la controversia, la campaña europea del Betis merece un apartado propio. Los de Pellegrini firmaron su recorrido continental más brillante al eliminar a equipos de renombre como el Lille y la Fiorentina, convirtiendo la derrota en una base para crecer.

Así, con su frase final —"Nosotros estamos aquí"—, Joaquín no sólo zanjó la discusión iniciada por el Sevilla, sino que subrayó la ambición de un club en ascenso, capaz de mantener la compostura y el respeto incluso en los momentos más duros.