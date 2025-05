Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: apartan a la jueza 'cazada' grabando un documental sobre el caso

La jueza Julieta Makintach, uno de los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, encargado del juicio por homicidio de Diego Armando Maradona, ha sido apartada del caso este martes.

La magistrada aceptó la recusación planteada por todas las defensas y las acusaciones tras el escándalo desatado por la revelación de pruebas de una supuesta grabación de un documental no autorizado.

"Acepto la recusación. Espero que el juicio pueda seguir sin mí", expresó la jueza al reanudarse este martes las sesiones tras siete días de suspensión después de que en la última audiencia se comprobara que un cámara estaba grabando el proceso sin contar con autorización.

El polémico proyecto de documental que amenaza la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se titulaba 'Justicia Divina', según reveló este martes la Fiscalía, y consistía en una miniserie de seis episodios protagonizada por la jueza Julieta Makintach, cuya recusación podría causar la anulación del proceso.

La Fiscalía exhibió un trailer del documental, en la que se combinan imágenes de Diego Armando Maradona con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo.

Además, acusó a la magistrada de mentir tras las primeras acusaciones en su contra por su participación en el documental.

"La doctora Makintach eligió mentirnos en la cara y acomodar su relato según cómo se iban acumulando las pruebas en la causa", señaló, y agregó: "Quién va a pensar que un juez va a mentir así. Quién va a creer que va a fallar justamente si miente así".

En la audiencia están presentes varios de los imputados y familiares de Maradona, incluyendo a su hija Gianinna, que rompió en llanto cuando observó las imágenes del documental.



Tras la presentación de estas pruebas, las partes deberán pronunciarse en favor o en contra de la recusación de Makintach, que al comienzo de la audiencia anticipó que no se apartaría voluntariamente del juicio.



"Yo de este juicio no me aparto porque no hay razón que lo justifique. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no hay remota sospecha de parcialidad", expresó y dijo que el proyecto de documental "salió mal, fue desprolijo, fue torpe", aunque destacó que no hizo "nada irregular" ni protagonizó actos ilícitos.