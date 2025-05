La delantera, el gran problema para De la Fuente en la Nations: sin el Zarra Ayoze, las dudas de Morata y Lamine como salvador

Con la temporada de clubes ya finalizada, a expensas de lo que suceda en el Mundial, todas las miradas apuntan de nuevo al fútbol de selecciones. Concretamente a la Nations League, que conocerá su nuevo campeón el próximo 8 de junio.

En total, serán cuatro los combinados que luchen por obtener el trofeo, entre ellos la selección española de Luis de la Fuente. Un equipo redondo en todas sus líneas y que tratará de revalidar el título obtenido hace apenas dos años.

Para la cita, donde se medirán en las semifinales contra Francia y en una hipotética final frente a Alemania o Portugal, Luis de la Fuente deberá escoger a sus mejores futbolistas. Una lista que podrá ser de hasta 26 jugadores, tres más de lo habitual.

En ella volverán a aparecer muchos de los campeones de Europa, así como aquellos que sellaron el pase a la Final Four contra Países Bajos. De la Fuente es un técnico continuista y se espera una convocatoria muy en la línea de lo que viene acostumbrando en los últimos tiempos.

Sin embargo, el entrenador riojano tendrá que hacer algunos retoques en la línea ofensiva. Y es que muchos de sus delanteros no llegan en su mejor momento o directamente no estarán disponibles para el seleccionador.

Lesiones y rendimiento discreto

Frente a Países Bajos, Luis de la Fuente llamó a 10 jugadores de ataque. De ellos, nombres como Nico Williams, Ferran Torres o Ayoze Pérez podrían quedarse a las puertas de la convocatoria.

Todos ellos vienen arrastrando unos problemas físicos que llamaron a su cuerpo justo en un momento deportivo muy dulce para todos ellos. Nico, con pubalgia desde hace unas semanas, había reencontrado su mejor versión, pero su inclusión en la lista es ahora mismo una incógnita.

Lo mismo ocurre con Ayoze Pérez. El canario, que acaba de ganar el Trofeo Zarra al máximo goleador nacional de La Liga (19), sufrió una lesión muscular que le dejará muy difícil estar listo para el duelo ante los galos.

El último en la enfermería es Ferran Torres. El valenciano viene de firmar la mejor temporada de su carrera siendo una pieza vital en el FC Barcelona, pero fue operado de urgencia de apendicitis hace apenas unas semanas, mandándole al dique seco hasta la fecha.

Sin embargo, los únicos problemas no residen únicamente fruto de las lesiones. Uno de los líderes de la Selección, Álvaro Morata, no vive su mejor momento en el Galatasaray. No ha tenido toda la continuidad que le gustaría, pero es cierto que viene de ver puerta en su último compromiso.

Nadie duda de que el delantero madrileño será titular, pero Luis de la Fuente necesitará otras alternativas para hacer frente al poderío de la selección francesa.

Lamine Yamal celebra un gol. REUTERS

Ahí aparece en escena Lamine Yamal. El extremo azulgrana, a pesar de ser todavía menor de edad, es la gran estrella de España y su papel en la Final Four será clave para el devenir de la Selección en la Nations League.

Lamine ha demostrado ser un futbolista absolutamente determinante. Su campaña en el Barça le ha servido para colocarse entre uno de los mejores del mundo y alzarse con la Nations podría dejarle el Balón de Oro en bandeja.

Posibles novedades

Lamine es el futbolista más fijo de una lista que podría contar con algunas novedades. Una de ellas podría ser la de Rodri Hernández. El vigente Balón de Oro se lesionó de gravedad el pasado mes de septiembre, pero ya está de vuelta en acción desde hace apenas unos días.

El centrocampista español ya ha disputado varios minutos en las dos últimas jornadas de la Premier League contra el Manchester City y podría regresar a las órdenes de Luis de la Fuente ya sea tan solo para hacer grupo en un momento tan importante.

En caso de no acudir, De la Fuente tiene varias alternativas respecto a la última convocatoria. Y es que tanto Pablo Barrios como Oihan Sancet o Fermín López han hecho méritos más que de sobra para hacerse un hueco en la Selección.

Será este lunes 26 de mayo a partir de las 11:30 cuando el seleccionador haga oficial su convocatoria. Posteriormente, atenderá a los medios de comunicación para tratar la ausencia o presencia de nombres. A partir de ahí, a preparar a destajo el duelo contra Francia.