El doblete de Lewandowski le da la última victoria al Barça en La Liga tras doblegar a un dócil Athletic Club en San Mamés

Athletic

Barcelona

Los partidos que enfrentan al Athletic Club y al Barça son todo un clásico del fútbol español y a pesar de no jugarse nada, sobre el terreno de juego de San Mamés no se vio un partido descafeinado. Los de Ernesto Valverde no pudieron imponer su ritmo de juego ante un conjunto azulgrana que recuperó la versión goleadora de Lewandowski [Narración y estadísticas del partido].

La temporada 2024-25 de La Liga definitivamente ha llegado a su fin. Athletic Club y Barça no solo cerraron la jornada 38, sino que fueron los encargados de deleitar al aficionado con un partido cargado de emoción. Tras 16 años en el club, Óscar De Marcos vivió el último partido en su carrera deportiva.

No obstante, ese argumento no le valió al Barça para querer brindarle una alegría, más bien lo contrario. Lewandowski se encargó de acabar con las esperanzas de un San Mamés abarrotado que quería despedir el año con una victoria.

Los jugadores del Barça celebran el primer gol de Lewandowski. EFE

El delantero polaco llevaba desde el 9 de abril en la victoria ante el Borussia Dortmund sin ver portería. De hecho, en La Liga había que remontarse hasta el 30 de marzo para ver su último gol, aunque en La Catedral no solo marcó un doblete, sino que además superó la barrera de los 100 goles en el campeonato doméstico.

Las dos ocasiones que tuvo Lewandowski en la primera parte fueron para adentro, mientras que las que tuvo Maroan no terminaron en el fondo de la portería. Esa fue la principal diferencia en el partido entre los dos equipos: la eficacia de sus delanteros.

Lewandowski, letal

El polaco frenó el gran arranque de los leones castigando los tres fallos de coordinación que tuvieron en la defensa de la jugada que terminó en gol. Le llegó el balón en el centro del campo a Fermín López, rompió la línea de presión y con un pase sensacional dejó solo a Lewandowski para que, con una vaselina, superara a Unai Simón.

No le dio tiempo al Athletic a saber encajar el gol cuando en un saque de esquina Unai Gómez peinó y en el segundo palo Lewandowski se impuso a su marca para hacer el segundo gol del partido.

Con el 0-2 imperando en el electrónico de San Mamés, el Barça se dedicó a monopolizar el balón evitando así cualquier contraataque del Athletic Club. El guion no cambió tampoco tras la reanudación del partido en la segunda mitad.

Lewandowski pudo haberse llevado el balón a casa en el último partido de La Liga, pero perdonó dos ocasiones que no suele fallar. La primera fue la más clara. Centro lateral de Raphinha y en boca de gol, sin oposición, remató desviado.

En la siguiente jugada su verdugo fue Yuri Berchiche. Cuando el polaco estaba mano a mano con Unai Simón, justo cuando fue a armar el disparo apareció providencial el lateral del Athletic.

Óscar De Marcos se marcha ovacionado de San Mamés. EFE

Los leones solo inquietaron la portería de Iñaki Peña en dos ocasiones: la primera un disparo de Lamine Yamal que se fue cerca del palo izquierdo y la segunda un remate al travesaño de un desafortunado Maroan.

No obstante, el momento más importante fue cuando en el minuto 87 de partido Óscar De Marcos se marchaba ovacionado del estadio. Después de 16 años recibió un bonito homenaje en su último partido como profesional.

Con el partido visto para sentencia Dani Olmo marcó el 0-3 de penalti tras la revisión de González Fuertes en el monitor. El Barça termina La Liga igual que la empezó, con una nueva victoria.