La última vez de Modric y Ancelotti en el Bernabéu: la tarde de emociones que jamás olvidará el madridismo

Once años se cumplían este sábado de 'La Décima', la histórica conquista de la Champions en Lisboa por parte del Real Madrid, y justo se despedían para siempre del Bernabéu dos de sus protagonistas: Carlo Ancelotti y Luka Modric.

Ver por última vez a dos leyendas del club hizo que valiera la pena pagar cada moneda de la entrada para un partido sin enjundia en lo deportivo, más allá de la batalla personal de Mbappé por la Bota de Oro. En un día así, la reventa se disparó.

El entrenador (15) y el jugador (28) con más títulos en la historia del Real Madrid se despidieron a la vez. Uno para dirigir a Brasil desde el lunes y otro para ir al Mundial de Clubes con Xabi Alonso antes de afrontar otro reto.

Tarde de emociones que arrancó con el anuncio de los nombres por megafonía antes del partido. Las gradas del Bernabéu, en pie, gritaron sus nombres a todo volumen. Como si de unas semis de Champions, a las que se acostumbraron, se tratara.

No era un día normal, como se volvió a comprobar cuando en el centro se desplegó una camiseta gigante con el '10' de Modric.

En los fondos, dos pancartas: una para Ancelotti ("Gracias, Carletto"), en el lado sur, y otra para Luka ("Gracias, leyenda"), en el norte.

Los jugadores del Real Madrid mantean a Carlo Ancelotti.

Uno en el campo —titularísimo, su partido 56 de la temporada— y otro en la banda vivieron de manera diferente una tarde así. La última en el Bernabéu.

Cada detalle se cuidó, como que el estadio coreara el nombre de Modric el minuto 10. Un '10', el de su dorsal, que no se sabe quién lo cogerá ahora. ¿Será su 'hijo' Rodrygo? ¿Quizás Mbappé? Ya habrá verano para debatir, hoy era lo de menos.

A Carletto también le cantaron durante el partido, por supuesto. El italiano no ha tenido la última temporada que le gustaría, muy criticado durante buena parte de ella. No empaña, ni mucho menos, eso su legado.

Ovación a Luka Modric y Carlo Ancelotti en las alineaciones

"No estoy triste", decía Ancelotti en la previa del partido. Y no, las lágrimas que corrieron por su rostro en la tarde del Bernabéu no eran de tristeza. Sí de nostalgia, de orgullo y, sobre todo, de mucha emoción. Demasiado se había contenido las últimas semanas.

La despedida encubierta fue la de Lucas Vázquez. El de Curtis irá al Mundial, como Modric, pero a diferencia del croata todavía no se ha despedido. No evitó eso que recibiera el adiós 'extraoficial' que merece.

Tras años de servicio en la cantera y diez temporadas en el primer equipo, Lucas fue coreado por todo el estadio y él se acercó al fondo sur. Cuando se sentó en el banquillo, su rostro era todo lágrimas.

Lucas Vázquez se despide de la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Reuters

Lo de Modric fue ya otra cosa. Simplemente historia. Ancelotti le sustituyó en el minuto 87. No porque estuviera cansado o porque no diera más de sí. El croata sería capaz de jugarte 90 minutos hasta con 50 años.

Lucas Vázquez ovacionado por el Bernabéu al ser sustituido

Carletto quitó a Luka para que recibiera esa última ovación del Bernabéu. El partido se paró, jugadores de Madrid y Real armaron un pasillo y por ahí desfiló 'Lukita' por última vez. Abrazado por todos. Hasta por su amigo y fiel compañero Kroos.

El momento con el alemán fue especialmente emotivo. No se recuerda nada igual. Luka y Toni. Toni y Luka. Otra vez juntos. La pareja de centrocampistas más histórica del Madrid. Quizás del fútbol.

Nadie quería que el momento se acabara, que Modric se fuera para siempre. En la banda, con su familia, se rompió. Era inevitable.

Luka Modric sustituido y ovacionado por el Bernabéu

El final de fiesta perfecto

Modric tocó el violín y Ancelotti dirigió la orquesta una última vez. Los sentimientos salieron a flor de piel a partir del momento verdaderamente gordo de la tarde. El pitido de Melero López dio paso al final de fiesta perfecto.

Nadie se movió de su asiento. El Madrid, al que se ha acusado de no saber despedir a sus iconos, dio un golpe en la boca a aquellos que todavía lo mantienen.

No se pudo hacer mejor. Primero Carletto, con vídeo de sus logros al son de 'A Te' de Lorenzo Jovanotti.

Luego cogió el micrófono, emocionado, para arrancarse con un "ha sido un honor y un placer entrenar a este equipo". Tras agradecer a su "querido" presidente, Florentino, dijo: "Ha sido fantástico compartir con vosotros estos momentos".

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Reuters Reuters

"Es una historia inolvidable. No olvidaré cada día que he pasado aquí", dedicó con la voz entrecortada Ancelotti al madridismo. Y con un "Hala Madrid. Os quiero mucho", Carletto se fue.

"No llores porque terminó, sonríe porque sucedió" Luka Modric, en su despedida

Después le tocó a Modric, con el momento que "nunca quiso que llegara", como reconoció. A sus casi 40 años, se va como el jugador más veterano que jamás haya vestido la camiseta del Real Madrid.

También dio un discurso sentimental tras repasar sus mejores momentos con la camiseta blanca. Y con su frase final para la historia —"No llores porque terminó, sonríe porque sucedió"— se emocionó hasta el 'presi' en el palco.

Luka Modric, el hombre que hizo llorar a Florentino Pérez el día que se despidió del Real Madrid 🥺



"No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. HALA MADRID Y NADA MÁS" 🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/G8Bemlum3j — DAZN España (@DAZN_ES) May 24, 2025

Jugadores y cuerpo técnico abrazaron y mantearon a los que se despedían. Aunque no era un adiós sino un 'hasta pronto'. En algún caso, literal. Los brasileños seguirán viendo a Carletto con su selección desde el lunes. A Luka le queda el Mundial.

En el club también dan por hecho que Ancelotti y Modric volverán. Son insignias del madridismo. Será en otro rol. No habrá mejor embajador que Carlo y Luka, no está de más decirlo, reúne todos los ingredientes para ser un gran entrenador en el futuro.

Luka Modric, manteado por sus compañeros. Reuters Reuters

La traca se vivió en privado. Cuando el Bernabéu se vació, y hasta la zona de prensa se despejó, familiares y amigos salieron al césped. Unas últimas fotos. Unos últimos abrazos. Unos últimos momentos de paz sobre el césped en el que fueron felices.

El Real Madrid iniciará ahora una era sin Ancelotti ni Modric. Llega Xabi y queda Carvajal, con el brazalete, como último emblema de 'La Décima'.

Se cierra una etapa con las mejores despedidas de la historia: la de Kroos, la de Modric y la de Ancelotti.