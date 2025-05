El último mensaje de auxilio de Maradona antes de morir: "Por favor, Vero, ayúdame"

En el marco del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, una declaración volvió a estremecer a la opinión pública.

Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando y expareja del astro, rompió el silencio con una impactante revelación: "Por favor Vero, ayúdame", fue el ruego desesperado de Maradona antes de morir, según relató en una entrevista que se transmitirá en el canal DNews.

Ojeda ofreció un testimonio estremecedor sobre los últimos meses del astro argentino, quienes compartieron una historia amorosa y un hijo.

La entrevista forma parte del documental Maradona, el juicio, un especial que reconstruye el estado de salud y las condiciones del entorno que rodeaban a Diego en sus días finales.

Vigilado en todo momento

Uno de los aspectos más delicados que denunció Verónica Ojeda fue la imposibilidad de ver a Maradona a solas. Según explicó, siempre había un custodio o alguien del círculo íntimo que supervisaba sus visitas.

"Siempre me resultó muy extraño que nunca me dejaban verlo a Diego a solas. Siempre tenía que haber un custodio, alguien de ellos al lado. Querían escuchar y estar pendientes en cada situación", explicó.

Diego Armando Maradona, junto a Leopoldo Luque, en la primera fotografía tras su operación Instagram (@doctor.luque)

En ese clima de vigilancia, los momentos de intimidad eran escasos pero significativos. Ojeda reveló que Diego aprovechaba cualquier descuido de sus cuidadores para hablar con ella en secreto.

"En ese minuto que ellos se iban, Diego me decía: 'Vero, andá a buscar esto', 'Vero, buscá al contador', 'Por favor Vero, ayúdame'", relató con la voz entrecortada por la emoción.

Deterioro físico y emocional

En la entrevista, Ojeda describió con crudeza el estado en que encontró a Maradona cuando finalmente pudo volver a verlo durante la pandemia.

"Tenía la cara muy reseca, los ojos amarillos, las manos muy secas y la piel quebrada. Estaba muy mal y apenas hablaba. Cuando me vio, se puso a llorar", recordó.

Según contó, durante un largo tiempo el contacto entre Diego y su hijo había sido completamente bloqueado. Fue recién cuando una masajista del entorno del exfutbolista la contactó que se le abrió una pequeña posibilidad de reencuentro.

Maradona durante uno de sus pasos por el hospital

"Vos sos la única persona que puede ayudar a Diego y puede salvarlo, porque Diego está mal", le dijeron. A pesar de la resistencia del entorno, Ojeda insistió hasta que logró volver a entrar en la vida del Diez.

La expareja de Maradona también expuso sus dudas sobre las verdaderas intenciones de quienes conformaban el círculo que lo atendía. Aseguró que muchas decisiones se tomaban a espaldas de quienes querían ayudarlo realmente.

"En Olivos no me dejaban entrar, tuve que entrar con un abogado. Yo sabía que iba a haber una reunión donde se iba a hablar del tema de Diego. Yo quería estar en esa reunión y no me dejaron", señaló.

Durante esa reunión, según Ojeda, se habló de la internación domiciliaria y se comenzó a organizar la mudanza a la casa donde finalmente fallecería.

"Kosachov ya tenía todo organizado antes de esa reunión. Nosotros nos enteramos de esto con el diario de hoy", afirmó.

¿Se pudo impedir?

Otro de los pasajes más dolorosos de la entrevista fue cuando Ojeda reflexionó sobre su relación con las hijas mayores de Maradona.

"Si hubiese tenido una buena relación con las chicas, hoy por hoy, Diego estaba acá", admitió con pesar. También se mostró escéptica ante los testimonios del juicio.

"Veo un montón de gente que declaró, que hoy dice ‘si hubiese estado Verónica Ojeda, hoy Diego estaba vivo’. Es fácil hablar ahora", concluyó.

El documental donde Ojeda realiza estas declaraciones, Maradona, el juicio, promete exponer nuevos datos reveladores sobre la investigación.

Se emitirá el jueves 22 de mayo a las 21:00 (hora de Argentina) por DNews. La historia detrás del último grito de auxilio de Maradona sigue generando interrogantes que conmueven al mundo.