Quién es Max Dowman, el Lamine Yamal del Arsenal: tiene 15 años y hace historia en la Premier League

Max Dowman, en su debut en la Premier League con el Arsenal Reuters

Este sábado 23 de agosto, Mikel Arteta hizo debutar a Max Dowman con el primer equipo de Arsenal, una decisión que marca un hito tanto en la historia del club como de la Premier League en mitad de la goleada en el Emirates Stadium ante Leeds United.

Con el número 56 a su espalda, el joven sustituyó a Noni Madueke y disputó cerca de treinta minutos; además forzó un penalti que contribuyó decisivamente al abultado resultado de 5-0 que despertó la ilusión gunner en las gradas

A sus 15 años y 235 días, el mediocampista inglés ya se erigió en la gran sensación de la pretemporada, eclipsando incluso a los seis nuevos fichajes entre los que figuran Martin Zubimendi y Viktor Gyökeres.

Aunque trabaja con el primer equipo de forma regular desde principios de año, una normativa de la Premier League le impedía debutar la pasada campaña, una limitación que dejó paso esta temporada para su esperado primer encuentro.

En el plano continental, su participación sigue condicionada: en Champions League no podrá disputar competición oficial hasta que cumpla dieciséis años el próximo 31 de diciembre, fecha que marcará un nuevo hito en su calendario.

El momento del debut de Max Dowman con el Arsenal en la Premier League Reuters

La joven promesa también fue una de las grandes atracciones de la Eurocopa Sub17 disputada en mayo en Albania, torneo en el que su rendimiento con la selección juvenil confirmó las expectativas de muchos observadores internacionales.

Con apenas quince años, la temporada anterior competía frente a rivales dos años mayores, y su crecimiento le valió el ascenso hacia el primer equipo después de destacar con el filial y en diversas pruebas internas de rendimiento.

Se incorporó a la gira de pretemporada por Asia y viajó con el grupo profesional, una decisión que subraya el enorme potencial que atesora y la filosofía del club de integrar progresivamente a talentos de la academia.

A pesar de no poder disputar partidos oficiales la pasada campaña, Dowman ya había entrenado junto a los titulares, viajó a Dubái durante un parón y brilló en la FA Youth Cup con el equipo juvenil, donde sus actuaciones despertaron elogios.

Nacido en 2009, su pie zurdo, técnica y visión de juego han alimentado comparaciones con figuras del equipo; si bien las analogías apuntan hacia Martin Odegaard por demarcación y estilo, el club evita apresurarlas para no generar presión.

En Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly encontró el camino a seguir. Nwaneri, de solo 15 años y 181 días, se convirtió en el debutante más joven de la Premier League en septiembre de 2022, al entrar como suplente ante el Brentford.

La normativa de la competición veta a quienes no tengan 15 años al empezar la temporada o, lo que es lo mismo, arrancar en categoría Sub16. Dowman, que tenía 14 años en agosto de 2024, lo hizo aún como Sub15.

Una joya para Arteta

La dirección técnica del club, encabezada por Arteta, ha elogiado públicamente su evolución y protección dentro de la academia. "Entrena mucho con nosotros", comentó el entrenador español a principios de mayo ante la prensa.

Además, añadió otro mensaje de respaldo y calma: "Creo que va por buen camino y todos en la academia han hecho un trabajo increíble para protegerlo, inspirarlo, desafiarlo y mantenerlo siempre al nivel que podría alcanzar, y lo está haciendo bien. Está dando los pasos correctos y avanzando con calma. Él marcará la velocidad a la que avanzamos", decía Arteta, enfatizando cautela.

Max Dowman, con Inglaterra Sub17 Arsenal

Ese voto de confianza se tradujo en su puesta en plantilla y en minutos oficiales; la dirección deportiva prevé que compagine sus estudios —todavía está en el instituto— con la integración progresiva, preservando su formación académica mientras se adapta al fútbol profesional.

Su precocidad quedó patente con otros registros previos: el 19 de septiembre de 2024 marcó ante Atalanta su primer gol en la UEFA Youth League con 14 años, 8 meses y 19 días, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la competición.

Voces internas y técnicas de la academia han comparado su perfil con grandes nombres; Gustavo Oliveira fue contundente: "Me recuerda a Kaká. Un día jugará en la Premier y con la selección inglesa". Con esos antecedentes, Max Dowman está 'condenado' a dar que hablar.