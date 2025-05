Lucas Vázquez saldrá del Real Madrid tras disputar el Mundial de Clubes

El Real Madrid perderá este verano a uno de sus capitanes. Lucas Vázquez dejará el equipo una vez concluya su contrato, que se extiende hasta la disputa del Mundial de Clubes. El lateral diestro irá a Estados Unidos bajo la dirección de Xabi Alonso, si bien el técnico tolosarra no le tendrá a sus órdenes durante la próxima temporada.

Lucas no renovará y pondrá fin a una etapa de diez temporadas consecutivas en el primer equipo del Real Madrid. No ha sido un curso sencillo para él. La grave lesión de Dani Carvajal, sin fichajes, obligó al jugador de Curtis asumir la responsabilidad en el once titular durante la mayoría de los partidos: ha jugado 49 encuentros y más de 3.000 minutos durante la campaña.

Si bien la crítica le persiguió durante sus últimas temporadas, Lucas Vázquez dejará un legado en el Madrid. Un ejemplo para la cantera sobre cómo triunfar en el primer equipo. En el recuerdo quedan varios momentos, principalmente el penalti que marcó en la tanda de la final de Champions en Milán contra el Atlético —y su gesto previo dando vueltas al balón— . Una vida de dedicación al club —llegó a la cantera en 2007— que tendrá el Mundial como colofón.

El Real Madrid es el club de la vida de Lucas Vázquez. A excepción de la temporada en la que estuvo cedido al Espanyol (2014/15), el lateral —reconvertido desde el extremo— aterrizó en Valdebebas a los 16 años y se irá con 34, que celebrará en el Mundial. El adiós, ahora, parecía inevitable y llega con ambas partes de mutuo acuerdo.

El futuro de Lucas Vázquez es una incógnita y parece que no se resolverá hasta después del Mundial. El jugador quiere estar implicado al cien por cien con el Madrid hasta el último día. No le faltarán ofertas. De destinos exóticos —Oriente Medio y Estados Unidos— y seguramente de algún club europeo. El jugador deberá decidir si es el momento de abandonar el fútbol de élite.

Lucas Vázquez, cabizbajo durante un partido con el Real Madrid Reuters

Parte de una generación histórica en el Madrid, cinco Champions League brillarán para siempre en el palmarés de Lucas Vázquez. Las mismas que Cristiano Ronaldo o Benzema, y solo superado por Paco Gento y tres de sus compañeros, Carvajal, Modric y Kroos. También ha conquistado cuatro Ligas, además de otros títulos tanto nacionales como internacionales.

Alexander-Arnold es el futuro

La salida de Lucas abre las puertas a la llegada del inglés Trent Alexander-Arnold. El Real Madrid negocia con el Liverpool la incorporación del jugador para el Mundial de Clubes, ya que su contrato con los reds —que no renovará, como ya se anunció— termina el 30 de junio —con el torneo ya en marcha–.

En el Madrid confían en que Xabi Alonso podrá contar con Arnold en el Mundial. El inglés será el lateral derecho titular en Estados Unidos, mientras que Lucas partirá como suplente. También irá convocado Carvajal, en la fase final de su recuperación del cruzado, que se probará y a partir de ahí se determinará qué tipo de participación tendrá en el torneo.

Arnold y Carvajal serán los laterales diestros del Real Madrid 2025/26. Lucas dará un paso al lado y pondrá fin a una larga vinculación con el club blanco. Este sábado 24 de mayo, en el partido que cerrará La Liga para el equipo blanco, y que también despedirá a Carlo Ancelotti, será la última vez que el jugador gallego pise el césped del Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid.