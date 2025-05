Xabi Alonso inicia una nueva era en el Real Madrid: reconstrucción inmediata con fichajes al caer

El 1 de junio comenzará la era de Xabi Alonso en el Real Madrid. Carlo Ancelotti despedirá La Liga al frente del equipo y tras la última jornada dirá adiós. Arrancará entonces una nueva etapa, con un entrenador de escuela moderna y energías renovadas. El tolosarra, sin vacaciones este verano, se pondrá a los mandos de inmediato.

El objetivo principal con Alonso es sacar todo el potencial de una plantilla que se considera del máximo nivel y a la que hacen falta unos retoques. A corto plazo, pelear el Mundial de Clubes. El Madrid considera importante ganar el torneo de la FIFA por prestigio y una cuestión de dinero —el campeón se llevará más de 110 millones de euros—. Por eso será Xabi, y no un interino, quien dirija al equipo en Estados Unidos.

En Valdebebas esperan a Alonso tan pronto como empiece el mes de junio, aunque empezará a trabajar antes. Este fin de semana termina la Bundesliga y a partir de ahí se pondrá manos a la obra. Nada más que Real Madrid en su cabeza. Las conversaciones se vienen produciendo desde hace días y el club ya sabe lo que quiere Xabi, por los menos de primeras.

El Madrid aprovechará la ventana de traspasos 'excepcional', como la llamó la FIFA en octubre. Abierta del 1 al 10 de junio, pemitirá a los equipos reforzarse para el torneo. También se podrán firmar jugadores con contratos de corta duración. El club blanco usará esto último sólo para contar con jugadores que, por contrato, quedarían desvinculados desde el 30 de junio —con el Mundial todavía en marcha— y todavía no está claro que no vayan a renovar. Véase Modric o, más claro, Lucas Vázquez.

Habrá fichajes. El Madrid está dispuesto a hacer un trabajo a contrarreloj para traer caras nuevas a Xabi Alonso en menos de un mes. Serán varias. El primero está cerrado: Trent Alexander-Arnold. Se despidió del Liverpool, con la grada de Anfield dividida, y vestirá de blanco la próxima temporada. El club pagará en torno a un millón a los reds, que no van al Mundial, para tenerle en Estados Unidos.

Alexander-Arnold celebrando el título de la Premier League con el Liverpool EFE

La defensa es lo que más preocupa en el Madrid, que reconoce los fallos en la planificación para la presente temporada. Arnold reforzará el lateral derecho, aunque Carvajal vaya a regresar a tiempo. Se mira también un central —el favorito es Dean Huijsen— y un lateral izquierdo —el ex de La Fábrica Álvaro Carreras va en cabeza—. Hay (muchos) más nombres sobre la mesa y los movimientos se van sucediendo tan rápido, por obligación, que todo puede pasar.

Alguna baja puede caer también. Xabi Alonso tendrá charlas con los jugadores —en persona o por teléfono, en caso de los internacionales que se irán con sus selecciones a partir del 2 de junio— y verá quién está y quién no con la cabeza donde toca. El Madrid no quiere a jugadores que no estén convencidos. Se mira a Rodrygo, en la picota. Ni siquiera calentó en El Clásico. Medita salir ante los cantos de sirena desde Mánchester. Si no lo tiene claro, como cualquier otro, puerta.

Cambios dentro de la caseta

La nueva era en el Madrid también estará protagonizada por el cuerpo técnico que acompañará a Xabi. Ancelotti se llevará a los suyos y otros 'volarán'. Su hijo Davide está listo para dar el salto a primer entrenador y tiene una oferta firme del Rangers. Se llevaría consigo a Francesco Mauri, de su 'quinta'. Del resto, la mayoría acompañará a Carletto dirigiendo a Brasil de cara al Mundial de 2026.

Hay dos casos aparte, dos denominados 'hombres del club'. Uno es Luis Llopis, el actual preparador de porteros. Conoce a Xabi —de su etapa como jugador y en la Real Sociedad cuando empezó a entrenar— y apunta a quedarse en el primer equipo. El otro es Antonio Pintus, el famoso preparador físico del Madrid. Tras un año de tensión por las lesiones y la llegada de otro preparador con Alonso, el rol del italiano cambiará y apunta a la cantera si decide seguir ligado al club.

Xabi Alonso y su cuerpo técnico en el Bayer Leverkusen

Entre los hombres de Xabi Alonso habrá dos ex del Barça: Alberto Encinas, uno de sus asistentes, e Ismael Camenforte-López, el preparador. También cuenta con un viejo conocido en Valdebebas, el argentino Sebastián Parrilla, su segundo desde que coincidieron en el Infantil A del Real Madrid. Son los tres nombres más importantes que el tolosarra se traerá de Leverkusen.

El Madrid está a punto de arrancar un nuevo proyecto de la mano de Alonso. Le dará tres años de contrato, aunque ya se sabe que lo que mandarán serán los resultados. Xabi conoce la casa y la exigencia que hay entre sus paredes. Es el elegido para reconstruir a un equipo campeón.