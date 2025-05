Ancelotti se despide: "No podía ser entrenador del Real Madrid toda la vida, no hay que hacer un drama"

No era un día cualquiera en Valdebebas. Carlo Ancelotti se sentaba en rueda de prensa un día después de anunciarse su fichaje por Brasil y la expectación era máxima. El técnico italiano compareció sin que el Real Madrid se haya pronunciado aún de su salida, que se hará efectiva el día 26 de mayo —uno después de acabar La Liga—.

"Desde el 26 entrenaré a Brasil, pero hasta entonces soy entrenador del Real Madrid y quiero acabar bien el tramo final de esta fantástica aventura. Estaréis interesados en lo que pienso y qué haré, pero tengo que pensar en lo que estoy viviendo y son mis últimos días aquí. Por respeto, estoy focalizado en lo que tengo que hacer", dijo Ancelotti.

El anuncio de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se produjo a las 16.00 horas del lunes, sin reacción desde entonces en forma de comunicado por parte del Real Madrid, su club actual y con el que le restan tres partidos por delante, ya con el título de Liga decantado a favor del Barcelona. Sobre el silencio del club acerca de su salida, no dio pie a especulaciones: "El Madrid sacará el comunicado cuando quiera, no hay más. Lo hará en los tiempos que quiera", señaló.

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras el anuncio de su fichaje por Brasil

"El fútbol, como la vida, está lleno de aventuras que empiezan y terminan. Algún día iba a acabar. Me lo he pasado muy bien, pero como todo hay un momento que acaba. Quiero terminar bien porque es lo que me pide mi profesionalidad. Desde el día 26 hablaré de un desafío que será muy importante. Nunca he tenido problemas con el club y nunca lo tendrá. Es un club que tendré siempre en el corazón. Lo hemos pasado muy bien estos cuatro años, hemos ganado muchos títulos y es un recuerdo fantástico de por vida", dijo.

"Si el día que llegué aquí me dijeran que ganaría once títulos aquí, lo hubiera firmado con sangre. Ha sido un periodo inolvidable", explicó. "A Xabi le tengo mucho cariño y no tengo ningún consejo que darle porqiue tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro", afirmó.

"Sé cómo serán estas dos semanas y tengo que preparar los tres partidos que quedan. Está muy claro en mi cabeza lo que tengo que hacer. El día 26 tendré otra cosa y lo haré".

"Hay que ceñirse a los hechos y los hechos son que soy entrenador hasta el día 25. Me di cuenta ayer".

"No me puedo arrepentir de nada. Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero que sean igual los últimos quince días que me quedan. He podido sacar lo máximo que podía sacar de mí y los títulos hablan por sí mismos".

"Soy muy feliz. Si hoy no tuviera rueda de prensa, sería fantástico, pero tengo que salir porque llevaré la camiseta hasta el día 25. Respeto mucho esta camiseta. Quería ganar La Liga, sí. Quería ganar la Champions, sí. Pero soy muy feliz de lo que sucede a mi alrededor".

"Nunca he sentido que el Madrid no me quería. Me quiere aunque me vaya el día 25 a Brasil. Siempre me mostrará cariño, no tengo duda. No podía ser entrenador del Real Madrid toda la vida. A veces necesitas un nuevo impulso, sea el club o el entrenador. Son cosas normales de la vida y no hay que hacer un drama de esto. Seguiremos cada uno con lo suyo cada uno con cariño. Acaba un periodo que ha sido espectacular. En mi vida pensé que entrenaría seis años al Madrid".

Tras unos minutos sobre el campo y una charla con Ancelotti, Rodrygo se marcha al gimnasio el día antes de jugar contra el Mallorca.@relevo pic.twitter.com/iO5RWDCQgL — Picón (@JorgeCPicon) May 13, 2025

"Rodrygo tuvo un proceso febril que no le ha permitido estar a su nivel. Hoy en el entrenamiento tuvo una molestia en el muslo y hay que valorarlo. El jugador no está a su mejor nivel. Se han montado muchas especulaciones, pero a Rodrygo todos le tienen un cariño, especialmente yo".

Sin comunicado, pero con buena sintonía entre CBF y Real Madrid, como expresó el presidente de la entidad brasileña, Ednaldo Rodrigues: "Le quiero agradecer al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y a José Ángel [Sánchez, director general del club español] por toda la comprensión, el diálogo y el apoyo, que hicieron posible esta transacción", declaró Rodrigues en un vídeo difundido después de confirmada la contratación del entrenador.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Con su futuro resuelto, Ancelotti tendrá tres partidos por delante, con despedida incluida, para cerrar su “luna de miel”, como ha definido su etapa en el Real Madrid, que acaba como el técnico con más títulos en la historia del club. Tres Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental forman parte del palmarés de Carletto como entrenador madridista.