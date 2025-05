La alineación de hoy del Barça contra el Real Madrid en El Clásico de Liga

El Clásico más decisivo en más de una década. Barça y Real Madrid colisionan este domingo en Montjuïc a cuatro jornadas de acabar La Liga y con cuatro puntos de diferencia entre ambos. Los culés pueden cerrar el título, mientras los blancos abrir la pelea y dejar muy tocado a su rival. Hansi Flick, cinco días después de la eliminación en Champions, busca la reacción de los suyos.

El técnico alemán sabe que su equipo llegará más cansado que el Madrid. El golpe en Milán fue duro, en lo emocional y en lo físico —ya que el partido duró 120 minutos—, pero Flick quiere 'jugar' con las opciones de su plantilla. Sólo tiene dos bajas seguras (Koundé y Bernal), ya que ha ido recuperando figuras como Lewandowski, Balde y hasta un Casadó que, sorpresivamente, apunta a la convocatoria.

Flick ahora deberá pensar si pone a alguna de las novedades en el once titular o prefiere no arriesgar con un once parecido —y hasta idéntico— al que puso en Milán. Deberá dar en la tecla el técnico germano, que no puede permitirse un segundo tropiezo tan doloroso seguido que amenace lo que apuntaba a ser una temporada casi perfecta.

En la portería, ya lo dijo Flick, no hay dudas. A pesar de la vuelta de Ter Stegen, el técnico alemán decidió que para los partidos importantes inmediatos mantendría su apuesta en Szczesny. Así fue ante el Inter y así será este domingo frente al Madrid. El polaco será el encargado de defender la portería azulgrana como hizo ya en los dos últimos Clásicos (finales de Supercopa y Copa del Rey).

Para la defensa, sin Koundé y con un Balde sin rodaje tras volver de su lesión, lo más lógico parece que Flick mantenga la línea defensiva que plantó en San Siro. En Italia, Eric García ocupó la banda derecha, mientras que el canterano Gerard Martín —que dio dos asistencias— lo hizo en la izquierda. La pareja de centrales la formaron Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. Araújo, señalado en los dos últimos goles del Inter, fue suplente y vuelve a apuntar al banquillo.

En el centro del campo, Flick mantiene su apuesta firme por el doble pivote que forman entre Pedri y Frenkie de Jong. Ambos son un seguro para el Barça tanto en la creación como en la organización del juego del equipo. La duda está por delante, ya que Dani Olmo ha sido el elegido en los últimos partidos de alto calibre, aunque no ha estado a su mejor nivel. Las alternativas son Fermín López y Gavi.

Para acabar con la delantera, surge el gran dilema de Flick. ¿Está Lewandowski ya preparado para ser titular? El polaco tuvo pocos minutos contra el Inter sin estar a su nivel, pero estos días de entrenamientos le podrían valer para salir de inicio. Ferran Torres se mantiene como la opción lógica si Lewandowski no está preparado. En los extremos, cero dudas: Lamine Yamal en la derecha y Raphinha en la izquierda.

La alineación probable del Barça contra el Real Madrid

Alineaciones probables

FC Barcelona: Szczesny; E. García, Cubarsí, I. Martínez, G. Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, D. Olmo, Raphinha; y F. Torres (o Lewandowski).

Real Madrid: Courtois; L. Vázquez, Tchouaméni, Asencio, F. García; Güler, Valverde, Ceballos, Bellingham; Mbappé y Vinicius.